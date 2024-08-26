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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия получает содействие от государств-членов.

Эксперты по исламу размышляют: "Разве не возможно защитить весь земной шар?"

Критикуя недостаточные иммиграционные правила в Германии, мусульманский ученый Ахмад Мансур выражает обеспокоенность. Он также предостерегает, что неблагоприятная интеграция может потенциально привести к радикализации определенных individuals.

 and  Wendy Allen
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Мансур, специалист в радикальных идеологиях, выступает за ужесточение контроля на границах.
Мансур, специалист в радикальных идеологиях, выступает за ужесточение контроля на границах.

- Эксперты по исламу размышляют: "Разве не возможно защитить весь земной шар?"

После нападения в Солingen исламовед и автор Ахмад Мансур выразил критику в адрес политики Германии по иммиграции в интервью WDR5. Он заявил, что в прошлом не хватало решимости в борьбе с исламизмом. Хотя и важно помогать тем, кто бежит от войны, Мансур предложил ужесточить меры для предотвращения проникновения в страну лиц, планирующих террористические атаки. "Мы не можем спасти весь мир" - таков его взгляд.

В пятницу вечером на общественном праздновании в Солingen погибли два человека, еще восемь получили ранения, четверо из них - тяжелые. Главным подозреваемым является 26-летний сириец. Федеральная прокуратура Германии расследует его в связи с обвинением в убийстве и членстве в террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Подозреваемый находится под стражей с прошлого воскресенья.

Мансур подчеркнул: "Политика имеет обязанность защищать население". Сейчас ситуация окутана значительной неопределенностью. Мансур отметил, что есть пробелы в интеграции иммигрантов в Германии. Даже те, кто приходит с добрыми намерениями, могут в конечном итоге оказаться в изолированных обществах и радикализоваться. Это происходит, по его словам, из-за отсутствия надлежащего внимания и поддержки, а также перегруженности муниципалитетов.

Родившийся палестинец в Израиле, Мансур занимался различными социальными инициативами, в том числе борьбой с экстремизмом. Он помогает семьям радикализовавшихся молодых людей, перебежчикам и осужденным террористам.

Комиссия, о которой упоминает Мансур, будет помогать государствам-членам в ужесточении мер. Мансур подчеркивает важность комиссии, заявляя: "Политика имеет обязанность защищать население".

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