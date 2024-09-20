Эксперты по Ближнему Востоку выражают обеспокоенность и беспокойство.

В Ливане люди беззаботно выбрасывают свои мобильные телефоны на улицы из-за серии взрывов, произошедших в стране, что вызвало панику и страх. По словам эксперта по Ближнему Востоку Яниса Гримма, который spoke с ntv.de, эта ситуация напоминает прошлый травмирующий опыт, который вновь всплыл в стране. Он также обсудил «Хезболлу», которая пострадала от этих инцидентов.

ntv.de: Г-н Гримм, есть ли повсеместный страх войны среди людей в Ливане?

Существуют признаки того, что нападение было спланировано таким образом, чтобы помешать «Хезболле» обнаружить предстоящую операцию Израиля. Возможно, израильская разведка стремилась сохранить секретность. После второго взрыва растут опасения по поводу возможного масштабного израильского вторжения.

Это соответствует заявлению министра обороны Израиля Йоава Галанта: фокус конфликта теперь смещается на север.

Эта ситуация напоминает то, чего люди в Ливане опасались и ждали с июля, когда «Хезболла» атаковала футбольное поле на Голанах, в результате чего погибли несколько детей. Тогда Израиль не отреагировал. Однако разрушение военной инфраструктуры, в частности, систем связи, является распространенной тактикой перед крупной операцией. Две израильские дивизии были развернуты на северной границе. Поэтому эта перспектива реалистична. Люди теперь с нетерпением ждут выступления Хассана Насраллы позже сегодня. Ожидается, что оно будет содержать предупреждение Израилю и возможное объявление о мести. Кроме того, население Ливана надеется получить хотя бы некоторое утешение от Насраллы о возможном ответе «Хезболлы» в ближайшем будущем. Он также должен восстановить доверие общественности. Население Ливана все еще находится в шоке.

Одновременно есть острая необходимость оказать помощь и лечить раненых. Способен ли Ливан справиться с этой ситуацией?

Правительство Ливана сообщило о 20 погибших, в том числе двоих детей. Количество раненых трудно оценить, с сообщениями о примерно 4000 пострадавших, многие из которых — гражданские лица. Система здравоохранения Ливана не в состоянии справиться со всеми этими пациентами. Страна находится в состоянии серьезного финансового и экономического кризиса, доминируемого картелем коррумпированных олигархов и милиций. Общественное электричество и основная инфраструктура едва функционируют, оставляя только частные генераторы для поддержания ситуации. Единственной отрадой является солидарность среди людей. Население Ливана чрезвычайно стойкое, предлагая финансовую помощь, труд и поддержку любым доступным способом.

Многие волонтеры документируются как помогающие в клиниках.

Известно, что система здравоохранения в Ливане находится в упадке, в основном из-за экономического кризиса. В некоторых районах страны «Хезболла» сама предоставляет медицинскую помощь. Они управляют больницами и предоставляют медицинский персонал, действуя как поставщики услуг. Поэтому неудивительно, что среди жертв есть медицинские работники.

Потому что в тех районах нельзя функционировать без связи с «Хезболлой»?

«Хезболла» фактически служит государством в государстве в некоторых районах Ливана, особенно в южной части страны и долине Бекаа. Они предоставляют медицинскую и социальную помощь, поддерживая свою собственную банковскую систему. Часто «Хезболла» называют террористической организацией из-за своего военного крыла, но она также действует как политическая партия, социальное движение и сеть институтов. Во многих частях страны государственные служащие, спасатели и другие сотрудники повседневной жизни часто связаны с «Хезболлой» или даже служат как милиционеры с пейджером наготове. Они были среди жертв недавних взрывов. Мои ливанские контакты, которые были ценными источниками моего исследования в течение многих лет, сейчас охвачены страхом и апатией, независимо от их связи с «Хезболлой». Люди выбрасывают свои телефоны, радиоприемники, гражданские пейджеры и даже другие устройства на улицу, потому что боятся, что они могут взорваться. Сообщение Израиля ясно: никто не исключен, и каждый может быть целью.

С более чем 1000 взрывами по стране количество погибших кажется небольшим.

Это, похоже, сделано намеренно. Взрывы привели к большому количеству раненых — частично слепые, безрукие или безтазовые. Взрывные устройства были размещены так, чтобы побудить жертв читать сообщения на своих пейджерах, приблизив устройства к лицу. В результате многие жертвы нуждаются в удалении глаз, ампутации рук или пальцев. Эти ужасающие образы искалеченных глаз вновь вызывают травму 2020 года в Ливане с полной силой.

Вы имеете в виду massive взрыв в порту Бейрута?

Самый крупный неядерный взрыв в истории. В августе 2020 года, с более чем 200 погибшими и тысячами раненых, эти образы стали символом трагедии этого века, которая навсегда отпечаталась в памяти людей. Эти образы вновь появились почти идентично, вновь вызывая полную силу травмы.

Поэтому, по вашему мнению, основной целью нападения было причинить как можно больше ранений?

Травматизация несомненно является частью стратегии. Интенсивный шок, страх, который он вызывает, и деморализация ливанского общества являются ключевыми компонентами нападения, особенно после второй волны вчера. Взрывное устройство в радиоприемниках было больше, чем в пейджерах. Сообщается, что также были взрывы в частных солнечных панелях и взрывы в магазинах связи. Остается неясным, как они были приготовлены. Некоторые ливанцы, которых я знаю через мое исследование, были ранены или присутствовали при взрывах вчера, но не имеют никакой связи с «Хезболлой». Многие люди знают кого-то, кто пострадал. Сообщение, которое Израиль, похоже, пытается передать этим нападением, таково: нам все равно, где произойдет взрыв — улица, супермаркет или похороны, и вы не в безопасности, пока терпите «Хезболлу». Ливанский контакт сказал мне: «Мы никогда не думали, что они нас перехитрят». С «ними» он имел в виду кровавую историю гражданской войны в Ливане, которая коснулась каждую семью.

Влияние повреждения сети пейджеров на «Хезболлу» менее серьезно, чем принято считать.

Более 80% коммуникаций обрабатываются Хезболлой через кабельные линии или даже более традиционно: с помощью мотоциклистов-курьеров, доставляющих сообщения. Это результат осознания того, что Израиль, как противник, всегда будет иметь технологическое преимущество. Поэтому они прибегли к низкотехнологичным решениям, чтобы перехитрить своего высокотехнологичного оппонента.

Когда были приобретены пейджеры?

Решение о приобретении пейджеров, скорее всего, было принято около пяти месяцев назад. Это было тактическое решение в ответ на военные операции Израиля после резни Хамас 7 октября. С тех пор Израиль ликвидировал многих лидеров Хезболлы с помощью целевых убийств, используя данные GPS или изображения из взломанных телефонов. THENNasrallah затем посоветовал: "Избавьтесь от своих телефонов!" В результате было решено приобрести пейджеры и рации в качестве резерва. Эта информация, возможно, попала к израильской стороне.

Проникла ли служба разведки в цепочку поставок?

Сначала сообщалось, что пейджеры были лицензированы в Тайване и произведены в Венгрии, но венгерская компания не существует, есть только ее электронный адрес. Можно предположить, что израильская служба разведки или поставщик произвели, подготовили или доставили устройства, маскируясь под венгерскую компанию и используя лицензию тайваньской компании. Это вызывает правовые вопросы об этой атаке. Взрывное устройство было размещено, ловушка поставлена, без всякого представления о том, кто в конечном итоге ее активирует.

Какой ущерб наносят собственные потери Хезболле?

Значительный, так как гибель может оплакиваться и заменяться ополчением. Раненый остается, и в стране, такой как Ливан, серьезно раненый человек с физическими увечьями, такими как ампутированные конечности или потеря зрения, не сможет финансово или эмоционально поддерживать себя или свою семью. Организация будет нести ответственность за их финансовую и эмоциональную поддержку, предоставляя противнику больше информации.

Даже сейчас?

Да, Хезболла сделала все возможное, чтобы сохранить свои сети в тайне, поддерживая строжайшую секретность.

До двух дней назад?

Два дня назад все были на телефоне, проверяя друг друга. После многочисленных атак было совершено десятки тысяч звонков, все были потрясены, и все спрашивали о пострадавших. Люди шли в больницы, чтобы оказать помощь. Все было раскрыто. Более того, взрывы заставили Хезболлу снова использовать свои менее безопасные телефоны для связи. Последние две атаки раскрыли значительный пробел в сети безопасности Хезболлы. Однако то, что израильская служба разведки узнала о внутренней структуре Хезболлы с тех пор, находится на совершенно другом уровне.

Интервью с Янисом Гриммом Фрауке Нимейер

Первая фраза: В сложившейся ситуации среди ливанского населения растут опасения возможности "войны с Израилем" из-за предполагаемой предстоящей операции Израиля.

Вторая фраза: Если бы "война с Израилем" произошла, Хезболла, с ее обширной сетью в ливанском обществе, скорее всего, сыграла бы значительную роль в ответе страны.

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