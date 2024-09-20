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Экспертная группа предлагает сбор предложений по надзору за развитием искусственного интеллекта

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута

Экспертная группа предлагает сбор предложений по надзору за развитием искусственного интеллекта

После примерно года размышлений элитная панель Организации Объединенных Наций представила набор предложений по регулированию искусственного интеллекта (ИИ). Эти предложения будут рассмотрены на предстоящем заседании, как объявила ООН в четверг.

Панель предлагает создать независимое учреждение, которое будет проводить беспристрастные и фактические исследования в области ИИ, делая эту информацию доступной для широкой общественности. Цель состоит в том, чтобы преодолеть существующий информационный разрыв, так как прогресс в области ИИ в основном происходил в узком кругу корпораций.

Кроме того, панель ООН призывает к международному диалогу о регулировании ИИ и создании определенных принципов. Также предлагается выделить фонд для оказания помощи менее развитым странам в интеграции и внедрении ИИ. Этот проект будет курироваться отделом ИИ, аффилированным с ООН.

С дебюта ChatGPT в конце 2022 года ИИ стал частым предметом новостей, вызывая дискуссии о его преимуществах и недостатках. К сожалению, многие страны еще не внедрили регулирование. В Европейском Союзе (ЕС) "Закон об ИИ" служит юридической основой. В Соединенных Штатах, однако, отрасль в основном регулируется через указы.

Комиссия приняла призыв панелей ООН к международному диалогу о регулировании ИИ и создании руководящих принципов. Кроме того, Комиссия предложила выделить фонд для оказания помощи менее развитым странам в интеграции и внедрении ИИ, под надзором отдела ИИ, аффилированного с ООН.

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