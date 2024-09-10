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Эксперт по погоде предупреждает о возможном наводнении, напоминающем долину Ахр в 21 году.

Германия и части восточной Европы могут испытать серьёзные дожди на этой неделе. Некоторые метеорологи выражают опасения по поводу потенциального исторического наводнения, но другие относятся к этому с сомнением.

 and  Max Becker
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После недавнего похолодания метеорологи объявляют предупреждения о сильных осадках и потенциальном...
После недавнего похолодания метеорологи объявляют предупреждения о сильных осадках и потенциальном наводнении.

- Эксперт по погоде предупреждает о возможном наводнении, напоминающем долину Ахр в 21 году.

В нескольких странах, таких как Германия, Польша, Чехия и Австрия, метеорологи предупреждают о тяжелых погодных условиях в ближайшие дни. Предупреждение связано с ожидаемыми обильными дождями, которые могут спровоцировать локальные наводнения. Метеоролог Доминик Юнг заявил, что эти количества осадков подобны экстремальным ливням, которые вызвали наводнение в долине Аар в 2021 году. Погодное явление вызвано низким давлением, которое медленно движется из Адриатики через Австрию и в направлении Восточной Европы, двигаясь на север.

Эта низкопressyonnaya система, также известная как Vb-ло, часто связана с продолжительными ливнями летом и сильными осадками зимой, согласно немецкому метеорологическому службе.

Прогнозирование Vb-ситуации сложно, как заявил метеоролог Бьорн Александр в интервью телеканалу ntv. В последних расчетах он предполагает, что южные и юго-восточные части Германии могут получить более 200 литров осадков на квадратный метр с пятницы, что представляет собой существенный риск наводнения.

Однако текущие модели погоды показывают разные места и интенсивность ожидаемых осадков. Согласно существующим прогнозам, Австрия, Чехия и Польша могут быть затронуты, с моделями, предсказывающими от 300 до 400 литров осадков на квадратный метр. Если такие сильные дожди произойдут, это может привести к наводнению на Эльбе из-за стока из Чехии и других факторов.

В Германии, между 60 и 250 литров осадков на квадратный метр могут выпасть до понедельника утром, в зависимости от модели. Наиболее вероятно, что тяжелые дожди затронут Берхтесгаденский край, Баварский лес и Восточную Саксонию. В худшем случае метеоролог Александр предупреждает о "критическом или опасном развитии".

Однако большинство моделей предполагают, что наиболее сильные дожди не произойдут над Германией. Даже метеоролог Йорг Кахелманн не видит признаков скорого полного наводнения в южном Баварии. На X (ранее Twitter) он прокомментировал во вторник утром: "Мы с тревогой следим за Одером, Нейсе и возможно Эльбой, но ситуация все еще слишком неопределенная для конкретных деталей и предупреждения".

Ожидаемые сильные дожди, предсказанные метеорологами, могут привести к локальным наводнениям в различных регионах. Если расчеты Бьорна Александра верны, южные и юго-восточные части Германии могут столкнуться с существенным риском наводнения с более чем 200 литров осадков на квадратный метр.

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