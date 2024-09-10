- Эксперт по метеорологии предупреждает о возможном ливневом дожде, подобном тому, что произошло в долине Ахр в 2021 году.

В различных странах, таких как Германия, Польша, Чехия и Австрия, в ближайшее время могут наблюдаться тяжелые погодные условия. Интенсивные дожди могут привести к локальным наводнениям, как предупреждают метеорологи. Такие дожди напоминают эксперту по погоде Доминика Юнгу о сильных дождях, которые привели к катастрофическому наводнению в долине реки Аар в 2021 году. Причиной этого погодного явления является низкое давление, движущееся из Адриатики в сторону Австрии и Восточной Европы.

Это явление называется "Vb-лоу" немецким метеорологическим службой, которое может вызвать сильные летние дожди и сильные зимние ливни.

Непредсказуемые погодные паттерны

Однако предсказать "Vb-ситуацию" бывает сложно, говорит метеоролог Бьорн Александр в интервью ntv. Например, согласно расчетам последних дней, южную и юго-восточную Германию должны были сильно затронуть с пятницы. При более чем 200 литров осадков на квадратный метр риск наводнений и переполнения был высок, даже до катастрофического уровня.

В настоящее время различные модели погоды дают разные прогнозы относительно местоположения и силы предстоящих дождей. На данный момент Австрия, Чехия и Польша могут столкнуться с потенциальными осадками от 300 до 400 литров на квадратный метр, что может привести к наводнениям вдоль Эльбы и других районов.

С другой стороны, Германия, по разным моделям, может получить от 60 до 250 литров осадков на квадратный метр к понедельнику утром. Согласно последним прогнозам, наиболее вероятно сильные дожди в Берхтесгаденском районе, Баварском лесу и Восточной Саксонии. В худшем случае метеоролог Александр предупреждает о "критическом или опасном развитии". Однако большинство моделей предполагают, что наиболее сильные дожди обойдут Германию стороной.

Метеоролог Йорг Кахлеманн также отметил, что пока нет признаков того, что южная Бавария находится на грани полного затопления. На X (ранее Twitter) он написал утром во вторник: "Мы следим за Одером, Нейсе и, возможно, Эльбой с беспокойством, но ситуация остается нестабильной для конкретных предупреждений".

Комиссия должна внимательно следить за погодной ситуацией в Германии, Австрии, Чехии и Польше из-за предсказанных сильных дождей и потенциальных наводнений. Если ожидаемые осадки в 300-400 литров на квадратный метр в Австрии, Чехии и Польше материализуются, Комиссия может потребоваться помощь в управлении результатами наводнений.

Читайте также: