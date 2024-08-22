- "Эксперт по химии стремится к первому месту в соревнованиях по медицинским сестрам" (парафразировано)

В отношении Альцгеймера, протезной колостомии или диабета: Анна Телле имеет глубокое понимание различных проблем со здоровьем. В столь юном возрасте 20 лет она все еще находится в стадии обучения. Тем не менее, после своей победы на немецком чемпионате по уходу в июне она теперь стремится к первому месту на "WorldSkills" - глобальном конкурсе навыков в сфере профессий - в Лионе, запланированном на середину сентября. Чтобы достичь этого, она сейчас проходит интенсивную программу подготовки в Цвиккау под руководством своего национального тренера, Маркуса Расима.

Надев синие перчатки и заправив волосы, она приветствует своего партнера по тренировке, такого же ученика, на занятии по уходу за стомой. Это занятие включает в себя пациента, у которого была удалена часть толстой кишки из-за рака толстой кишки, в результате чего его дефекация была перенаправлена через искусственное отверстие.

"Это требует большой чувствительности", - замечает она. Для пациентов эта тема может быть несколько неловкой. Помимо смены пакета и оказания помощи при ранении, также важно давать советы, такие как рекомендации по питанию. И эти советы не на ее родном языке, а на английском.

"На месте будет очень напряженно"

По словам тренера Расима, конкурс сосредоточен на мастерстве. Участники должны продемонстрировать знание более 30 различных заболеваний, которые экспертные судьи оценят по более чем 280 отдельным критериям. Это охватывает сценарии в больницах, уходе за пожилыми людьми, как в учреждениях, так и на дому.

"На месте будет очень напряженно", - предсказывает эксперт. С примерно 1400 участниками из более чем 70 стран и предполагаемой аудиторией в 250 000 человек, лучшие будут определены не только в уходе, но и в других профессиях - от каменщиков и плотников до мехатронных инженеров и сварщиков, а также пекарей, поваров или парикмахеров.

Телле будет соревноваться с участниками из 18 других стран. Ее наставник хвалит ее сильные социальные навыки и способность сохранять хладнокровие под давлением. Она говорит, что карьера в паллиативной помощи ей нравится, так как она позволяет больше времени проводить с пациентами, чего часто не хватает в повседневном уходе.

Родившись в Цвиккау, Телле окончила школу там и сейчас проходит обучение по уходу в клиниках Зейзигвальд-Бетанен. Она видит свое будущее в основном в уходе за паллиативными пациентами, где, как она считает, больше возможностей для общения с пациентами, чего часто не хватает в повседневном уходе.

Женщины в различных областях здравоохранения, в том числе Анна Телле, демонстрируют исключительную преданность и сострадание. Интенсивная программа подготовки к конкурсу "WorldSkills" требует от женщин, подобных Анне, приспосабливаться и преуспевать в различных сценариях ухода, таких как уход за пациентами с диабетом или Альцгеймером или помощь тем, кто перенес процедуры протезной колостомии.

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