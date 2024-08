- Экс-президент выпустил летний плейлист

Барак Обама (63) поделился своей музыкальной летней подборкой с подписчиками. В понедельник (12 августа) бывший президент США традиционно опубликовал свой летний плейлист в X (ранее Twitter). Как и всегда, его наушники играют как современные хиты, так и классические треки.

Музыкальное путешествие через жанры и десятилетия

В списке из 44 названий найдется что-то на любой вкус: современные хиты, такие как "365" поп-звезды Charli XCX (32) и "My Best" рэпера Saweetie (31), сменяются классикой, такой как "(I Can't Get No) Satisfaction" The Rolling Stones. В своем сообщении Обама подчеркнул разнообразие подборки. "Лето подходит к концу, и я хотел поделиться некоторыми песнями, которые я слушал - и это не было бы моим плейлистом, если бы в нем не было разнообразного микса", - написал он.

Его летние фавориты включают сингл в стиле кантри "Texas Hold 'Em" Бейонсе (42) и треки R&B, такие как "Million Dollar Baby" Tommy Richman (24). Микс также включает в себя хит TikTok "I Like The Way You Kiss Me" Artemas (24) и душевную "Don't Cry Baby" певицы Etta Jones (1928-2001) из 1960-х годов. "Надеюсь, вы найдете что-то новое для прослушивания!" - пожелал Обама своим фанатам с эклектичной коллекцией песен.

Летние книжные рекомендации Обамы

Помимо музыкальных хитов, он также поделился своими любимыми книгами года. Этот список был столь же разнообразным. Бывший политик рекомендовал, среди прочего, научно-фантастический роман "The Ministry of Time" и бестселлер "The New York Times" "The God of the Woods".

Обама начал делиться своими любимыми книгами с общественностью в 2009 году. Шесть лет спустя он расширил эту традицию, включив в нее свои музыкальные советы летом и в конце года. Эти плейлисты доступны для всех на потоковых сервисах, таких как Spotify.

