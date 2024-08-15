Экономика Китая по-прежнему на трещине

Новые данные из Китая не показывают никаких признаков того, что аiling экономика страны находится на пути к восстановлению. Основной проблемой остается потребление. Несмотря на объявленные меры, наблюдатели не убеждены.

Экономика Китая не набирает обороты. Как сообщает Бюро статистики Пекина, восстановление второй по величине экономики мира по-прежнему остается несбалансированным. Промышленное производство в июле выросло на 5,1 процента по сравнению с предыдущим годом, что меньше, чем ожидали аналитики в среднем. В то же время розничные продажи, индикатор потребления домашних хозяйств, выросли на 2,7 процента по сравнению с предыдущим годом, что немного лучше, чем ожидалось по опросу Bloomberg. Однако общий рост потребления остался низким.

Уровень безработицы в городах вырос до 5,2 процента, что немного выше, чем ожидалось. Ранее в этом месяце были опубликованы данные, указывающие на слабое начало третьего квартала. Особое внимание заслуживает замедление роста экспорта Китая в июле, ключевого драйвера роста.

Жители держатся за деньги

Китайская Народная Республика уже давно сталкивается с целым рядом экономических проблем. Потребление остается вялым, так как многие китайцы предпочитают откладывать на непредвиденные расходы. Многие семьи особенно обеспокоены продолжающимся кризисом на рынке недвижимости и высокой безработицей. Особенно молодые люди испытывают трудности с трудоустройством.

Правительство пообещало поддержать сектор недвижимости и стремится стимулировать потребление, чтобы достичь запланированного роста в пять процентов к концу года. Однако наблюдатели скептически относятся к тому, что объявленные меры быстро улучшат настроения.

В заявлении о новых данных Бюро статистики Пекина описало экономическую ситуацию как "в целом стабильную". Однако оно признало, что "продолжающееся восстановление экономики сталкивается с многочисленными трудностями и вызовами". Отрицательное влияние внешней среды увеличивается, и внутренний спрос остается недостаточным.

Несмотря на усилия правительства по стимулированию потребления, высокая безработица остается проблемой среди населения. Безработица, особенно среди молодых людей, влияет на их способность потреблять, способствуя замедлению экономики Китая в целом.

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