Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостиБезработица

Экономика Китая по-прежнему на трещине

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 1 минута
Китайский промышленный выпуск несколько снизился относительно ожиданий.
Китайский промышленный выпуск несколько снизился относительно ожиданий.

Экономика Китая по-прежнему на трещине

Новые данные из Китая не показывают никаких признаков того, что аiling экономика страны находится на пути к восстановлению. Основной проблемой остается потребление. Несмотря на объявленные меры, наблюдатели не убеждены.

Экономика Китая не набирает обороты. Как сообщает Бюро статистики Пекина, восстановление второй по величине экономики мира по-прежнему остается несбалансированным. Промышленное производство в июле выросло на 5,1 процента по сравнению с предыдущим годом, что меньше, чем ожидали аналитики в среднем. В то же время розничные продажи, индикатор потребления домашних хозяйств, выросли на 2,7 процента по сравнению с предыдущим годом, что немного лучше, чем ожидалось по опросу Bloomberg. Однако общий рост потребления остался низким.

Уровень безработицы в городах вырос до 5,2 процента, что немного выше, чем ожидалось. Ранее в этом месяце были опубликованы данные, указывающие на слабое начало третьего квартала. Особое внимание заслуживает замедление роста экспорта Китая в июле, ключевого драйвера роста.

Жители держатся за деньги

Китайская Народная Республика уже давно сталкивается с целым рядом экономических проблем. Потребление остается вялым, так как многие китайцы предпочитают откладывать на непредвиденные расходы. Многие семьи особенно обеспокоены продолжающимся кризисом на рынке недвижимости и высокой безработицей. Особенно молодые люди испытывают трудности с трудоустройством.

Правительство пообещало поддержать сектор недвижимости и стремится стимулировать потребление, чтобы достичь запланированного роста в пять процентов к концу года. Однако наблюдатели скептически относятся к тому, что объявленные меры быстро улучшат настроения.

В заявлении о новых данных Бюро статистики Пекина описало экономическую ситуацию как "в целом стабильную". Однако оно признало, что "продолжающееся восстановление экономики сталкивается с многочисленными трудностями и вызовами". Отрицательное влияние внешней среды увеличивается, и внутренний спрос остается недостаточным.

Несмотря на усилия правительства по стимулированию потребления, высокая безработица остается проблемой среди населения. Безработица, особенно среди молодых людей, влияет на их способность потреблять, способствуя замедлению экономики Китая в целом.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Экономика США не войдет в рецессию в краткосрочной перспективе, заявил Стив от ВК, главный стратег...
Экономика

Экономические данные США поощряют инвесторов

Экономические данные США поощряют инвесторов Американские экономические данные лучше, чем ожидалось. Это подстегивает настроения на американских фондовых рынках и возвращает инвесторов на рынки акций. Индекс Доу-Джонса растет. Среди фаворитов на американском фондовом рынке — компания по производству косметики Ulta Beauty. Неожиданно сильные экономические данные возвращают инвесторов на американские фондовые рынки. Одновременно

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Частные дома в Крокетте, Калифорния, в четверг, 6 июня 2024 года
Экономика

Ставки по ипотеке ниже максимума.

Средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам фиксированной ставки составила 6,49% на этой неделе, слегка увеличившись по сравнению с уровнем предыдущей недели, сообщил Фредди Мак в четверг. Но это все еще значительно ниже пикового значения этого года и двухлетнего максимума осенью прошлого...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса
Главные темы

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отверг требование своего известного товарища по партии Никки Хейли изменить стиль кампании и воздержаться от личных атак на своего соперника Кэмерон Харрис. Он сказал, что очень зол на Харрис и поэтому считает, что имеет право на личные нападки во время...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивидуальные жилые дома в жилом районе Альди, Виргиния, США, в среду, 22 мая 2024 г.
Политика

Харрис объявит о четырехлетнем плане снижения стоимости жилья

Вице-президент Камала Харрис планирует объявить о плане своей кампании, предусматривающем снижение расходов на жилье на четырехлетний период, в том числе предоставление первой помощи при первоначальном взносе в размере 25 000 долларов и действия, направленные на стимулирование строительства...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"
Политика

США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"

Система ПРО 'Патриот' - одна из самых современных в мире, и Украине она особенно необходима в данный момент. Правительство США теперь approued поставку сотен ракет в Германию

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Что избирателям нужно знать о предложениях Трампа по экономической политике
Политика

Что избирателям нужно знать о предложениях Трампа по экономической политике

Борясь за Белый дом с вице-президентом Камалой Харрис, бывший президент Дональд Трамп стремится показать избирателям, как он будет управлять экономикой, если будет избран.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно