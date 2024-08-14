Экономика еврозоны выросла весной так же сильно, как и зимой

Экономика еврозоны в весенний период росла так же интенсивно, как и в зимний. В secondo квартале валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на 0,3 процента по сравнению с предыдущим кварталом, что было объявлено Eurostat в среду в своем втором прогнозе. Экономисты ожидали подтверждения этого первоначального прогноза.

В начале года экономика в 20 странах валютного союза также выросла на 0,3 процента. По сравнению с тем же периодом прошлого года Eurostat сообщил о 0,6-процентном увеличении экономической активности во втором квартале, что также подтвердило первоначальный прогноз.

Были очевидные различия в экономическом развитии среди четырех крупнейших экономик еврозоны. Экономика Испании росла особенно интенсивно, с увеличением ВВП на 0,8 процента. Экономика Франции выросла на 0,3 процента, а Италии - на 0,2 процента. Однако экономика Германии сократилась, спад ВВП составил 0,1 процента.

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил в Берлине, что стагнация была более серьезной, чем предполагалось ранее. Это было связано, среди прочего, с высокой зависимостью немецкой экономики от Китая, а также с отсутствием инвестиций в инфраструктуру и недостаточными усилиями по привлечению квалифицированных мигрантов. Теперь нужны стимулы для инвестиций, сказал политик "Зеленых", призвав к утверждению пакета роста федерального правительства в Бундестаге и Бундесрате. Он также предсказал: "Ставки процента пойдут вниз во второй половине года, я очень в этом уверен".

Процент экономического роста в еврозоне по сравнению со вторым кварталом предыдущего года составил 0,6 процента. Несмотря на это, экономика Германии показала противоположную тенденцию, спад составил 0,1 процента.

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