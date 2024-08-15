Экономика Японии восстанавливается, что подтверждает необходимость повышения ставок

Япония показала неожиданно сильный рост ВВП на 3,1% в годовом исчислении во втором квартале, оправившись от спада в начале года благодаря резкому росту потребления и поддержав доводы в пользу очередного повышения процентных ставок в ближайшем будущем.

Банк Японии прогнозировал, что прочная экономическая recovery поможет инфляции устойчиво достичь целевого уровня 2% и оправдать дальнейшее повышение процентных ставок после повышения ставок в прошлом месяце в рамках продолжающихся усилий по выходу из лет многолетней масштабной монетарной стимуляции.

Рост ВВП превзошел средний прогноз рынка на рост на 2,1% и последовал за пересмотренным в сторону повышения сокращением на 2,3% в первом квартале, согласно данным правительства, опубликованным в четверг.

Этот показатель соответствует квартальному росту на 0,8%, превысившему ожидания экономистов в опросе Reuters на уровне 0,5%.

"Результаты в целом положительные, с признаками роста частного потребления, поддерживаемого реальным ростом заработной платы", - сказал Кадзутака Маэда, экономист Института исследований Meiji Yasuda.

"Это поддерживает точку зрения BOJ и сулит дальнейшие повышения ставок, хотя центральный банк останется осторожным, учитывая резкий рост иены после последнего повышения ставок".

Частное потребление, которое составляет более половины экономической активности, выросло на 1,0%, превзойдя прогноз на рост на 0,5% и показав первое увеличение за пять кварталов.

Частное потребление было слабым местом экономики, которая спотыкалась в течение последнего года, поскольку домохозяйства сталкивались с растущими затратами на жизнь, в том числе из-за более слабого иены, который повышал цены на импортируемые товары.

Недовольство населения растущими затратами на жизнь было одним из факторов, побудивших премьер-министра Японии Фумио Кисиду объявить о своей отставке в следующем месяце.

Восстановление потребления

"В целом, мы ожидаем продолжения восстановления потребления", - сказал Кэнго Танахаси, экономист Nomura Securities.

"Кроме того, в июне начнутся фиксированные налоговые льготы, а в августе начнутся субсидии на электроэнергию и газ, а также в этом году прошли сильные переговоры о зарплате весной, и мы считаем, что рост доходов стимулирует потребление".

Приток туристов также способствовал росту розничных продаж в Японии. Fast Retailing, владелец бренда одежды Uniqlo, отметил силу внутреннего рынка в последнем отчете о прибылях, благодаря всплеску беспошлинных продаж.

Ожидается, что расходы туристов достигнут 8 триллионов иен ($54,74 миллиарда) в этом году, согласно данным правительства, которое видит туризм как важный фактор роста в экономике, которая долгие годы страдала от старения населения.

Капитальные расходы, ключевой фактор роста, стимулируемого частным спросом, выросли на 0,9% во втором квартале, соответствуя среднему прогнозу рынка в опросе Reuters.

Внешний спрос, то есть экспорт за вычетом импорта, снизил темпы роста на 0,1 процентный пункт, согласно данным.

BOJ повысил процентные ставки в прошлом месяце и обнародовал план по сокращению масштабных покупок облигаций в рамках еще одного шага по выходу из масштабной монетарной стимуляции.

Япония является глобальным исключением в повышении ставок, так как большинство основных центральных банков, в том числе Федеральная резервная система США, начали смягчать политику или движутся в этом направлении.

Первый рост потребления более чем за год "должен побудить Банк Японии ускорить очередное повышение ставок в этом году", - сказал Марсель Тиелиант, глава Азиатско-Тихоокеанского региона в Capital Economics.

Сильный рост потребления существенным образом способствовал расширению экономики Японии, предоставляя веские доводы в пользу дальнейших повышений процентных ставок в бизнес-сегменте. С ожидаемым ростом частного потребления в результате налоговых льгот, субсидий и сильных переговоров о зарплате, бизнес может извлечь выгоду из увеличения потребительских расходов.

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