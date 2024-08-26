- Эконометрические данные служат основной информационной основой для понимания экономических тенденций и финансового планирования.

Эпическая борьба в секторе, экономические трудности в строительстве, осторожность среди покупателей из-за роста цен: немецкой экономике не удается избежать трудностей и она балансирует на грани спада. Подробности о росте ВВП во втором квартале будут обнародованы Статфисом в 8:00 утра во вторник. Кроме того, будет опубликована информация о бюджетных расходах в первой половине года. В течение нескольких месяцев разногласия между федеральным правительством по поводу растущего долга и обязательств по потолку долга остаются предметом споров.

По preliminary оценке Статфиса в конце июля, экономическое производство во втором квартале сократилось на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом. Экономисты были удивлены этим, так как ожидали небольшого восстановления после роста экономического роста на 0,2% в первом квартале.

Это представляет риск повторного наступления спада в Германии. Если ВВП сокращается в течение двух кварталов подряд, экономисты называют это "техническим спадом". Экономика уже пережила небольшое сокращение в 2023 году.

Ситуация в немецкой экономике продолжает ухудшаться. Индекс делового климата Ifo упал на 0,4 пункта до 86,6 пунктов в августе. Это было третье последовательное снижение главного экономического индикатора Германии.

Немецкий федеральный банк также выражает озабоченность по поводу немецкой экономики. В своем последнем ежемесячном отчете он прогнозирует дальнейшее откладывание предсказанного постепенного экономического восстановления. Центральный банк ожидает слабую экономику в Германии, но не широкое и устойчивое сокращение экономического производства.

Европейский Союз, стремясь облегчить экономические трудности, предложил принять более сильный Экономический и валютный союз. Однако для внедрения этих изменений требуется согласие всех member государств, в том числе Германии, которая в настоящее время сталкивается со своими собственными экономическими проблемами.

Несмотря на трудности, некоторые аналитики считают, что экономическое положение Германии могло бы выиграть от более сильного Экономического и валютного союза. Они верят, что единая денежно-кредитная политика помогла бы стабилизировать цены и стимулировать рост, в конечном итоге снизив риск повторного "технического спада".

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