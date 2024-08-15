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Экономические данные США поощряют инвесторов

 and  Anne Legman
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Экономика США не войдет в рецессию в краткосрочной перспективе, заявил Стив от ВК, главный стратег...
Экономика США не войдет в рецессию в краткосрочной перспективе, заявил Стив от ВК, главный стратег по инвестициям фонда ВК.

Экономические данные США поощряют инвесторов

Американские экономические данные лучше, чем ожидалось. Это подстегивает настроения на американских фондовых рынках и возвращает инвесторов на рынки акций. Индекс Доу-Джонса растет. Среди фаворитов на американском фондовом рынке — компания по производству косметики Ulta Beauty.

Неожиданно сильные экономические данные возвращают инвесторов на американские фондовые рынки. Одновременно спекуляции о значительном снижении процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) ослабли, что также побудило их покупать доллары. В свою очередь, они продавали американские государственные облигации. Индекс Доу-Джонса закрылся на 1,4 процента выше, на отметке 40 563 пункта. Широкий рынок S&P 500 и технологическая биржа Nasdaq выросли еще больше, на 1,6 и 2,3 процента соответственно.

На валютном рынке индекс доллара, отражающий курс доллара по отношению к основным валютам, вырос на 0,4 процента до 103,5 пунктов. Продажи на рынке облигаций подняли доходность 10-летних американских облигаций до 3,92 процента. Их немецкие аналоги не смогли избежать этой тенденции и принесли 2,25 процента.

Розничные продажи в США выросли в июле на один процент, более чем в три раза быстрее, чем ожидалось, согласно отчетам. Частное потребление считается основным двигателем крупнейшей экономики мира. Кроме того, число первичных заявок на пособия по безработице в США неожиданно снизилось на прошлой неделе.

"Американская экономика не скатится в рецессию в краткосрочной перспективе", — прокомментировал Стив Уайетт, главный стратег по инвестициям в активы в BOK, данные об экономике. Это означает, что частичное снижение процентной ставки на полпроцента, ожидаемое от американского центрального банка, отменяется. Однако он все еще ожидает, что ФРС снизит ключевую ставку на четверть процента в сентябре. Коммодités также получили стимул от американских данных.

Нефть WTI выросла на 1,3 процента до $77,98 за баррель (159 литров). В то же время игроки рынка обеспокоены продолжающимися конфликтами на Ближнем Востоке. "Все еще неясно, как и будет ли Иран отвечать на целенаправленное убийство высших чинов радикальных исламских ХАМАС и ливанского Хезболлахи", — написали аналитики ING Bank. Иран угрожал ответными действиями после этого.

Среди фаворитов на американском фондовом рынке — Ulta Beauty, чья акция выросла примерно на 11 процентов. Холдинговая компания миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway приобрела долю в косметической компании. Также она купила акции поставщика авиационных запчастей Heico и оператора спутникового радио Sirius XM, чьи акции выросли на 2,5 и 3,8 процента соответственно. Вход звездного инвестора также подстегнул Nike. Хedge fund Pershing Square, возглавляемый миллиардером Уильямом Акманом, публично объявил о покупке доли в обязательном заявлении.

Сильные экономические данные привлекли инвестиции Уоррена Баффета в Ulta Beauty, еще больше подняв цену акций косметической компании. Частичное снижение процентной ставки, ожидаемое от американского центрального банка, больше не рассматривается из-за сильного экономического роста.

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