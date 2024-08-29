- Экономический сектор Мальты увеличивает свои доходы на впечатляющие 2,6 миллиарда евро.

Предприятия сектора промышленности в Мекленбурге-Передней Померании показали существенный рост доходов, достигнув в совокупности 21 миллиарда евро по сравнению с 18,4 миллиарда евро годом ранее, согласно данным бюро. Этот рост в основном был обусловлен резким увеличением международной деятельности, которая составила 2,9 миллиарда евро. Однако внутренний доход немного снизился, уменьшившись на 0,3 миллиарда евро по сравнению с предыдущим годом. Доля экспорта также выросла, увеличившись с 35,7% в 2022 году до 44,9%.

Пищевая и кормовая промышленность, а также машиностроение продемонстрировали значительный рост. Эти секторы внесли 10,6 миллиарда евро и 4,8 миллиарда евро соответственно в общий доход, составляя 50,5% общего дохода в 2023 году. Пищевая и кормовая промышленность составила 5,8 миллиарда евро, а машиностроение - 4,8 миллиарда евро.

Промышленные отрасли с существенным ростом, в том числе пищевая и кормовая промышленность и машиностроение, внесли значительный вклад в общий доход, в совокупности составив 15,4 миллиарда евро. Впоследствии предприятия этих секторов планируют расширить свою деятельность за пределами местных рынков, чтобы воспользоваться глобальными возможностями.

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