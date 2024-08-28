Экономический рост Германии замедлился.

Согласно Институту DIW, экономический прогресс Германии замедлился в августе. Оценка, основанная на различных экономических данных и опросах, снизилась почти на четыре пункта по сравнению с июлем, достигнув 83,4 пункта. Об этом сообщил DIW Berlin в среду. Это указывает на то, что экономика все больше отдаляется от отметки в 100 пунктов, сигнализирующей о среднем росте, как заявило Немецкое институту экономических исследований (DIW). "Вряд ли экономический рост ускорится - если вообще произойдет", - таков прогноз на летний квартал.

DIW указал несколько причин для замедления. "Неустойчивый глобальный экономический рост, в частности в Китае и еврозоне, продолжает сдерживать экспортную промышленность Германии, делая компании осторожными в отношении инвестиций", - пояснила Geraldine Dany-Knedlik, глава отдела прогнозирования и экономической политики DIW Berlin. "Кроме того, несмотря на поворот в ставках, они остаются высокими". Однако частное потребление, возможно, окажет некоторую поддержку стабилизации в летнем квартале благодаря стабильным темпам инфляции и растущим доходам.

Тем не менее, ситуация в промышленном секторе остается критической. Производство, как ожидается, останется на низком уровне. Запасы заказов сокращаются. "Немецкая промышленность все еще переживает трудные времена", - прокомментировала экономист DIW Laura Pagenhard. "Немецкие компании еще не почувствовали на себе поворот европейского центрального банка в ставках, спрос стагнирует, и нерешительность в инвестировании сохраняется".

Самая большая экономика Европы рискует столкнуться с рецессией. Валовой внутренний продукт снизился на 0,1 процента во втором квартале по сравнению с предыдущим кварталом после роста на 0,2 процента в первые три месяца. Два последовательных квартала отрицательного роста определяются как техническая рецессия.

Комиссия, в соответствии со статьей 11 (2), может принять необходимые исполнительные акты для решения текущих экономических вызовов, с которыми сталкивается Германия. Замедление экономического прогресса Германии, о котором сообщает Институт DIW, может потребовать этих исполнительных актов для стимулирования роста.

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