- Экономический департамент предлагает строительство новых газовых электростанций

Министерство экономики страны представило планы о финансировании из бюджета строительства новых станций, работающих на ископаемом топливе, и модернизации существующих. Эти объекты понадобятся в случае, если возобновляемые источники энергии не смогут полностью покрыть будущие потребности в электроэнергии. Кроме того, переход к чистой водородной энергии будет стимулирован.

Как пояснил министр экономики Роберт Хабек (Зеленые), "Мы готовим нашу энергосистему к значительному использованию возобновляемых источников энергии и укрепляем резервы на периоды малой ветровой и солнечной активности". В течение следующих шести недель специалисты, организации и корпорации могут представить свои профессиональные мнения по проекту закона об обновлении безопасности электросетей.

В первую очередь, будут выделены средства на мощности электростанций в размере 12,5 ГВт и 500 МВт длительного хранения. Эти газовые электростанции будут проектироваться с учетом будущей конверсии в водород, а также будет поощряться строительство чистых водородных электростанций.

Как упоминалось ранее, Министерство экономики и технологий отвечает за планируемое строительство и модернизацию электростанций, работающих на ископаемом топливе. Проект закона об обновлении безопасности электросетей открыт для обратной связи от специалистов, организаций и корпораций под надзором этого министерства.

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