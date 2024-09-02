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ЭкономикаНовостиПартия "Альтернатива для Германии"

Экономическая ситуация в Германии в условиях растущего недовольства

 and  James Williams
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Владельцы бизнеса высказывают озабоченность возможной потерей или отсутствием...
Владельцы бизнеса высказывают озабоченность возможной потерей или отсутствием высококвалифицированных работников, добавляя к своим существующим тревогам.

Экономическая ситуация в Германии в условиях растущего недовольства

Триумф AfD на выборах в Тюрингии и Саксонии стал серьезным ударом для промышленного роста Германии. Растет беспокойство и тревога. Когда мы призываем к новому упорству и экономическому росту, это событие является шагом назад в неподходящее время.

Триумф популистских лидеров на выборах в Тюрингии и Саксонии не должен быть сюрпризом. Он был предсказуем. Однако с конкретными результатами немецкие бизнес-лидеры и предприниматели выражают серьезные опасения. Это еще один удар по экономике, уже находящейся под давлением в неподходящий момент. Это усиливает недовольство среди высшего руководства немецких компаний.

Бизнес-лидеры задаются вопросом, стоит ли вкладывать в районы, доминируемые популистами, учитывая антииммигрантскую и антибизнесную позицию AfD и BSV. Они опасаются, что необходимая квалифицированная рабочая сила может покинуть эти районы или вообще не появиться.

Даже стойкие оптимисты с трудом находят признаки немедленного и устойчивого экономического подъема. Такой отскок необходим, чтобы предложить немецкому народу надежду на лучшие времена, несмотря на непрерывные политические распри и споры. Нехватка доверия и страх потерять богатство усиливают популистские партии. Однако экономический кризис, явный в статистике, еще не коснулся жизни многих людей.

Хуже всего - это нормальное состояние

Немецкая экономика находится в застое уже почти пять лет. В реальном выражении валовой внутренний продукт, сумма всех произведенных товаров и услуг, примерно на уровне до Covid. Фактически, крупные корпорации все больше переносят свои производственные единицы за границу, что пока не замечено широкой публикой. Если это развитие станет более очевидным для людей, их разочарование может усилиться еще больше. Страхи, отчаяние и безнадежность подпитывают друг друга, придавая импульс популистам.

Самое удручающее то, что люди привыкают к этому. Просыпаться с возрожденной энергией становится все труднее.

Но именно этого нам сейчас не хватает! Процветающие корпорации и успешные средние предприятия во всей стране каждый день празднуют новые достижения. Высокотехнологические компании образуют технополисы, а компании из сферы возобновляемой энергии, фармацевтики и машиностроения переживают бум производства.

Для критиков это может показаться незначительным. Однако просто критиковать не помогает никому - кроме популистов.

В свете успеха AfD в Тюрингии и Саксонии некоторые бизнес-лидеры колеблются, стоит ли вкладывать в районы с сильным присутствием популистов из-за антииммигрантской и антибизнесной позиции партии. Это может потенциально привести к нехватке квалифицированной рабочей силы в этих районах, еще больше усугубляя экономические трудности.

Победа AfD на выборах добавила беспокойства немецким бизнес-лидерам, которые уже борются с экономикой под давлением и сталкиваются с нехваткой доверия.

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