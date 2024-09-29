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ПолитикаНовостиФедеральные выборы 2025

Экологический лидер Ланг объясняет причины ухода

 and  Anne Legman
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Хабек несомненно должен стать канцлером, заявляет уходящий лидер партии Ланг, подчеркивая,...
Хабек несомненно должен стать канцлером, заявляет уходящий лидер партии Ланг, подчеркивая, чтохайбек не связан с его уходом.

Экологический лидер Ланг объясняет причины ухода

Уход сопредседателей партии "Зеленые" Ланг и Нурипура потряс политическую сцену. Вскоре начали ходить слухи о том, что в этом может быть замешан министр экономики Хабек, который якобы претендует на пост канцлера. Однако Ланг занимает твердую позицию по этому вопросу.

В предстоящей программе ARD "Конфронтация: Маркус Фельденкирхен встречает Рикарду Ланг" Ланг публично опровергает слухи о давлении со стороны Хабека на уход. Она заявляет: "Нет, это не так". Неправильно предполагать, что женщина вроде нее нуждается в чьем-то указании, чтобы принять такое важное решение. "Я принимаю решения самостоятельно", - подчеркивает она.

Ланг, давний член партии "Зеленые", подчеркивает свои дружеские отношения с прагматичным Хабеком, поддерживая командный дух. Она советует своей партии не приоритизировать сильного лидера над командным духом, заявляя: "Я считаю, это было бы ошибкой". В настоящее время Хабек является единственным серьезным претендентом на пост лидера партии "Зеленые" или даже канцлера на федеральных выборах, но окончательное решение еще не принято.

Что касается стратегии партии по расширению своей аудитории, Ланг признает: "Мы не сможем охватить весь спектр общества, если будем восприниматься как элитарный проект. И нам нужно признать это: в настоящее время "Зеленые" воспринимаются как элитарный проект больше, чем когда-либо прежде".

Ланг признает эмоциональную сложность своего решения уйти, признаваясь: "Да, это было трудно. Я вкладывала в это душу и силы на протяжении многих лет. Этот шаг был трудным для меня".

В преддверии федеральных выборов 2025 года Ланг подчеркивает важность сохранения командного духа в партии "Зеленые" вместо приоритета сильного лидера. Несмотря на слухи, она опровергает давление со стороны министра экономики Хабека на уход во время телеинтервью, заявляя: "Я принимаю решения самостоятельно".

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