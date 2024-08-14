- Экологический экономист: Нужно принять бурение газа

В связи с сопротивлением плану бурения газовой скважины в муниципалитете Райхлинг близ Ландсберга ам Лех, экономический эксперт Андрэас Лёшель из Рурского университета в Bochum предостерегает от продолжения проекта без поддержки местного населения. "Речь не только об экономической целесообразности проекта. Если поддержки местного населения нет, компаниям не выгодно открывать район против воли граждан", - сказал он в интервью Bayerischer Rundfunk.

При разведке новых газовых месторождений в Германии ключевым фактором является экономическая целесообразность, сказал Лёшель, учитывая недавнее падение цен на газ.

Экологические опасения

Экологическая организация "Гринпис" протестует против проекта, высаживая деревья, и требует немедленно прекратить проект. Они argue, что продолжение зависимости от вредных для климата газов - неверный путь. Местные гражданские инициативы также выражают опасения по поводу безопасности добычи газа.

Лёшель заявил, что такое бурение может быть очень безопасным, если соблюдать строгие стандарты безопасности, чтобы, например, предотвратить загрязнение грунтовых вод. Это включает в себя разведочное бурение и оценку рисков.

Цены на газ резко упали

Вторжение России на Украину привело к росту цен на газ и ускорило поиск внутренних источников. Однако эта тенденция недавно изменилась, сказал Лёшель в радиопрограмме Bayern 2 "Вельт ам Морген". "Цены на газ резко упали. По всему миру открыты новые газовые месторождения".

Эта тенденция, скорее всего, сохранится, что ставит под сомнение целесообразность добычи газа в Германии. Импорт дешевле, чем внутренняя добыча. Германия импортирует около 90% своего газа, например, через newly built LNG terminals.

Компания Genexco планирует начать тестовое бурение на участке в Райхлинге в ближайшее время. Компания подозревает наличие газовых месторождений на глубине около 3000 метров.

Несмотря на потенциальные газовые месторождения в Райхлинге, близ Ландсберга ам Лех, экологические опасения и сопротивление местного населения могут помешать успеху проекта, как предупреждает экономический эксперт Андрэас Лёшель. Экологическая организация "Гринпис" выразила свой протест против проекта бурения газовой скважины в Райхлинге, близ Ландсберга ам Лех, высаживая деревья и требуя немедленно прекратить проект из-за последствий для климата.

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