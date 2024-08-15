- Экологическая помощь резко критикует план действий по шумовому загрязнению в Гессии

Германская Экологическая Помощь резко раскритиковала обновленные хессенские планы действий по шуму. Несмотря на то, что проекты указывают на то, что более 20 процентов всех жителей в Гессене подвержены потенциально вредному для здоровья шуму, в них нет "ни единой обязательной меры по защите от шума", заявил эксперт по транспорту Роби́н Ку́лпа в Берлине. На протяжении тысяч страниц перечислены только не обязательные испытательные задачи и ранее отвергнутые предложения.

Директива ЕС об окружающем шуме требует от государств-членов определять воздействие шума на население с помощью сопоставимых критериев. Эти данные используются в планах действий по шуму, которые должны составляться каждые пять лет и содержать конкретные меры по снижению шума. Зоны тишины должны быть защищены от увеличения шума. В Гессене планы составляют три государственных президиума.

Экологическая Помощь видит облегчение только в почти 400 лет при текущем темпе

Также в проектах содержится оценка того, сколько людей было освобождено от шума за последние пять лет, объяснил Ку́лпа из Экологической Помощи. По его словам, более 1,34 миллиона человек были подвержены шумовому загрязнению, вредному для здоровья - около 17 000 человек были освобождены. "При текущей скорости штату понадобится 394 года, чтобы хотя бы немного облегчить всех жителей Гессена, страдающих от шумового загрязнения от транспорта."

Проблематичным, по словам Ку́лпы, является то, что нет обязательных предельных значений для шума, только ориентировочные значения. "Поэтому мало продвижения в защите от шума", - критикует эксперт. По оценке Экологической Помощи, шум от дорог можно быстро и дешево снизить и одновременно способствовать защите климата. Для этого, среди прочего, должны быть созданы больше зон 30 км/ч и ограничено движение грузовиков на Durchgangsverkehr.

Государственные президиумы считают, что они выполнили правовые требования

Государственные президиумы ссылаются на то, что в отличие от других федеральных земель, планы действий по шуму в Гессене не составляются муниципалитетами. Поэтому планы ограничиваются указанием испытательных задач, например, для дорожных властей, информированием муниципалитетов о проблемах с шумом и предложениями решений. Государственные президиумы подтвердили, что правовые требования к составлению планов выполнены.

Директива ЕС применяется ко всем государствам-членам, в том числе и к Гессену. В соответствии с директивой, Гессен, как и другие регионы, должен реализовывать планы действий по шуму каждые пять лет.

Текущие планы действий по шуму в Гессене, несмотря на то, что они затрагивают более 20 процентов его населения потенциально вредным шумом, не содержат никаких обязательных мер по защите от шума, как отметил эксперт по транспорту Роби́н Ку́лпа.

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