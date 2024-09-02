- Экологи: стремились к значительному улучшению результатов

После проигрыша на региональных выборах руководители Саксонских зелёных выглядели удрученными. "Сегодня, после выборов, мы не в лучшей форме, и наши результаты нас не устраивают", - отметила сопредседатель Мария Мюллер. "Мы надеялись на существенное улучшение". "В более широком контексте, мы, зелёные, не смогли добиться значительного прорыва в наших вопросах, в нашей миссии", - добавила Мюллер. По предварительным данным, зелёные набрали 5,1%.

Боязнь АФД как самой сильной силы, по словам Мюллер, была одним из главных факторов, повлиявших на выбор многих избирателей. Однако вопросы экологии и защиты климата оказались на втором плане. Тем не менее, партия планирует сохранить сильное присутствие в саксонской политике со своими принципами. "Мы единственная партия в этом штате, полностью посвящённая экологическим и климатическим вопросам, даже если мы не получаем никаких наград за это прямо сейчас", - заявила Мюллер.

Нет персональных последствий

Глава партии Христина Фуртенбахер считает результат выборов испытанием для саксонской политики. "ХДС и Михаэль Кречмер сыграли свою роль в том, что образование правительства стало сложной задачей", - прокомментировала она. Она обвинила ХДС в использовании "страховых тактик и поляризации", которые не только отвлекли внимание от будущих задач правительства, но и укрепили "правые экстремистские и популистские нарративы". Фуртенбахер также критиковала ХДС за постоянные нападки на зелёных, создание враждебных образов и отравление дискуссии. Теперь на ХДС лежит ответственность за создание стабильной среды в штате.

По словам Фуртенбахер, после поражения на выборах не планируется налагать персональные санкции. "Мы собрали отличную команду для этой избирательной кампании и упорно работали, изо всех сил".

Несмотря на разочаровывающие результаты в ландтаге, зелёные планируют сохранить свою приверженность экологическим и климатическим вопросам в саксонской политике. Фуртенбахер, глава партии зелёных, заявила, что после поражения на выборах не будет персональных последствий.

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