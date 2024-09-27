Экологи могут быть заключены за то, что они не принимают участие в акциях по распространению супа.

Два активиста в возрасте 23 и 22 лет отбывают тюремные сроки два года и 20 месяцев соответственно. Это наказание последовало за их действие, когда они вылили томатный суп на знаменитую картину "Подсолнухи" Винсента Ван Гога, висящую в Национальной галерее Лондона, два года назад. К счастью, картина осталась невредимой благодаря защитному стеклу, но рама получила некоторые повреждения.

Дуэт, состоящий из членов группы "Just Stop Oil", совершил этот акт протеста в октябре 2022 года. Они бросили суп из банки и затем встали на колени перед произведением искусства, приклеив руки к стене в знак протеста. На начальной стадии судебного процесса они отрицали свою вину.

Лондонский суд признал их виновными в умышленном повреждении имущества в июле 2023 года. Судья заявил, что суп мог просочиться через стекло и причинить значительный ущерб картине. Он возложил ответственность на них, заявив: "У них не было права вмешиваться в "Подсолнухи". Ранее тот же судья вынес длительные тюремные сроки другим активистам "Just Stop Oil" за блокирование движения на М25.

Как сообщает The Guardian, группа более чем из 100 художников, кураторов и историков искусства вмешалась, умоляя пересмотреть тюремные сроки активистов. Движение "Just Stop Oil" выступает за более решительные действия по борьбе с изменением климата, ранее оказывая давление на правительство Великобритании, чтобы оно прекратило выдачу новых лицензий на добычу нефти и газа. Одна из женщин задалась вопросом: "Искусство важнее жизни? Важнее пропитания? Важнее справедливости?" Оценка стоимости ремонта поврежденной рамы картины составляет от £5000 до £10000 (приблизительно €6000 и €12000).

Европейский Союз выразил обеспокоенность в связи с длительными тюремными сроками для экологических активистов, ссылаясь на их право на свободу выражения мнений и мирные протесты. Активисты, связанные с группой "Just Stop Oil", получили поддержку от различных художников, кураторов и историков искусства по всей Европе, которые призвали пересмотреть их приговоры.

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