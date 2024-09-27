Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

Экологи могут быть заключены за то, что они не принимают участие в акциях по распространению супа.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута
Им было не место вмешиваться в дело подсолнухов.
Им было не место вмешиваться в дело подсолнухов.

Экологи могут быть заключены за то, что они не принимают участие в акциях по распространению супа.

Два активиста в возрасте 23 и 22 лет отбывают тюремные сроки два года и 20 месяцев соответственно. Это наказание последовало за их действие, когда они вылили томатный суп на знаменитую картину "Подсолнухи" Винсента Ван Гога, висящую в Национальной галерее Лондона, два года назад. К счастью, картина осталась невредимой благодаря защитному стеклу, но рама получила некоторые повреждения.

Дуэт, состоящий из членов группы "Just Stop Oil", совершил этот акт протеста в октябре 2022 года. Они бросили суп из банки и затем встали на колени перед произведением искусства, приклеив руки к стене в знак протеста. На начальной стадии судебного процесса они отрицали свою вину.

Лондонский суд признал их виновными в умышленном повреждении имущества в июле 2023 года. Судья заявил, что суп мог просочиться через стекло и причинить значительный ущерб картине. Он возложил ответственность на них, заявив: "У них не было права вмешиваться в "Подсолнухи". Ранее тот же судья вынес длительные тюремные сроки другим активистам "Just Stop Oil" за блокирование движения на М25.

Как сообщает The Guardian, группа более чем из 100 художников, кураторов и историков искусства вмешалась, умоляя пересмотреть тюремные сроки активистов. Движение "Just Stop Oil" выступает за более решительные действия по борьбе с изменением климата, ранее оказывая давление на правительство Великобритании, чтобы оно прекратило выдачу новых лицензий на добычу нефти и газа. Одна из женщин задалась вопросом: "Искусство важнее жизни? Важнее пропитания? Важнее справедливости?" Оценка стоимости ремонта поврежденной рамы картины составляет от £5000 до £10000 (приблизительно €6000 и €12000).

Европейский Союз выразил обеспокоенность в связи с длительными тюремными сроками для экологических активистов, ссылаясь на их право на свободу выражения мнений и мирные протесты. Активисты, связанные с группой "Just Stop Oil", получили поддержку от различных художников, кураторов и историков искусства по всей Европе, которые призвали пересмотреть их приговоры.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Весь город был залит Хелленой, видно в Бун, Северная Каролина.
Панорама

Тропический шторм Хелена наносит урон некоторым регионам юго-восточной части Соединенных Штатов

Тропический шторм Хелена наносит урон некоторым регионам юго-восточной части Соединенных Штатов В юго-восточных штатах США бушует ураган "Хелен". Шторм привел к значительному разрушению в Джорджии, Флориде, Северной Каролине, Виргинии, Теннесси и Кентукки, что привело к многочисленным жертвам. По данным губернатора Брайана Кэмпбелла, в Джорджии подтверждено 11 смертельных случаев,

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Первая мировая марка почтовые не были "Чёрная", а "Полпени августа черногоместного".
Панорама

Эксклюзивная деталь, черная, стоимостью почти полмиллиона евро для любителей коллекционирования.

Эксклюзивная деталь, черная, стоимостью почти полмиллиона евро для любителей коллекционирования. С 1 ноября 1849 года Германия начала использовать почтовые марки, по приказу короля Максимилиана II Баварского, который включил в их число "Черную одну", стоимостью один крейцер. Недавно письмо, отправленное с этой первой немецкой маркой в день ее введения

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Зеленский и Харрис проводят встречу в Вашингтоне
Политика

В Покровске видеозапись показывает: "Это место превратилось в город, лишенный жизни"

В Покровске видеозапись показывает: "Это место превратилось в город, лишенный жизни" В течение нескольких недель город Покровск в Донецкой области подвергается интенсивному нападению со стороны российских военных. Большинство жителей уже покинули район. Остатки украинских сил продолжают удерживать свои позиции, так как город имеет стратегическое значение из-за присутствия важных

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
UFC достиг финансовой договорённости с предыдущими бойцами, как сообщается в документе,...
Спорт

Корпоративная организация UFC достигла соглашения на $375 миллионов в коллективном судебном процессе, поданном бывшими спортсменами.

Корпорация-владелец UFC соглашается выплатить астрономическую сумму в $375 миллионов, чтобы положить конец коллективному антимонопольному иску, который обвиняет компанию в давлении на соперников.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Фаесер, министр внутренних дел, приветствует соглашение с Турцией как существенный прогресс.
Политика

Начало первоначальных высылок в соответствии с Анкаринским соглашением о депортации

Начало первоначальных высылок в соответствии с Анкаринским соглашением о депортации Германия проводит организованные высылки турецких граждан, как сообщают источники dpa. На начальном этапе планируется выдворить около 200 человек, которые будут отправлены поэтапно специальными рейсами. Региональные администрации участвуют в процессе, собирая необходимые документы. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фэзер признала, что

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно