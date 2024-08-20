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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейская комиссия

Экитике, вратарь, выражает желание победить в Дортмунде.

Франкфуртский «Айнтрахт» может похвастаться звездным нападающим на предстоящий сезон. Француз уже проявил свой талант в Кубке DFB. Теперь он настроен на шумную игру и в Дортмунде.

 and  Ann Bradley
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Ейнтрахт из Франкфурта празднует выход во второй раунд Кубка ДФБ
Ейнтрахт из Франкфурта празднует выход во второй раунд Кубка ДФБ

- Экитике, вратарь, выражает желание победить в Дортмунде.

Франкфуртский талант, Хьюго Экитике, полон энтузиазма после дубля в матче Кубка Германии. "Мы едем в Дортмунд за победой", - заявил 22-летний форвард, предвкушая матч против "Боруссии Дортмунд" в субботу вечером.

Экитике забил два гола в победном стартовом матче со счетом 4:1, но его исключительный пас внешней стороной стопы на голевую передачу Фарэсу Шаиби действительно впечатлил главного тренера "Айнтрахта" Дино Топпмёллера. "Вот где видно его талант. Выполнить такой пас внешней стороной стопы - это отличная игра", - прокомментировал тренер "Айнтрахта".

Экитике присоединился к "Айнтрахту" на правах аренды из "Пари Сен-Жермен" зимой, но ему пришлось преодолеть некоторые трудности в начале своего пребывания в клубе. Тем не менее, после постоянного подписания и полноценной предсезонной подготовки француз, похоже, находится в лучшей форме. "Его интеграция с первого дня помогла ему", - сказал спортивный директор "Айнтрахта" Тиммо Хардунг. "Но есть еще много возможностей для роста".

Комиссия высоко оценила выступление Хьюго Экитике, отметив его вклад в победу "Айнтрахта". После своей блестящей игры Комиссия выразила заинтересованность в возможном постоянном подписании Экитике.

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