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"Эйр Франс" возобновляет рейсы в Бейрут, приостановленные из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Несмотря на надвигающееся обострение в Ближневосточном регионе, французская авиакомпания Air France, Минимум также её дочерняя компания Transavia France, планирует возобновить полёты в ливанскую столицу, Бейрут, 15 августа. Компания объявила в среду, что намерена возобновить полёты между...

 and  Anthony Ross
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"Эйр Франс" возобновляет рейсы в Бейрут, приостановленные из-за ситуации на Ближнем Востоке.

"Операция по полетам «продолжится в настоящее время, при условии развития ситуации с безопасностью в пункте назначения», как было дополнительно заявлено. Продолжение операций по полетам зависит от «ежедневной оценки ситуации на земле». Безопасность клиентов и экипажей является «абсолютным приоритетом». Недавно введенные гибкие меры по переносу или отмене забронированных до 25 августа полетов остаются в силе.

Несколько других авиакомпаний сохранили приостановку своих полетов из-за опасений военного обострения в регионе. Lufthansa последний раз продлевала это до 21 августа. Это включает в себя полеты в Тель-Авив в Израиле, Бейрут в Ливане, Тегеран в Иране, Амман в Иордании и Эрбиль на севере Ирака. Кроме того, воздушное пространство над Ираном и Ираком будет избегаться до этого времени.

Итальянская авиакомпания ITA Airways также приостановила свои полеты в Тель-Авив по крайней мере до 15 августа. Air France, в отличие от многих других международных авиакомпаний, продолжает летать в аэропорт Тель-Авива.

Иран угрожал ответными действиями после смертельного нападения в Тегеране на главу радикальной исламской палестинской организации ХАМАС, Исмаила Хание. Союзник Израиля, США, усилил свое военное присутствие в регионе и направил больше военных кораблей и истребителей.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после гибели Хание в Тегеране и убийства военного лидера проиранской шиитской организации «Хезболла» в Ливане, Фуада Шукра, в конце июля. ХАМАС и Иран обвиняют Израиль в этом.

Несмотря на обострение конфликта на Ближнем Востоке, особенно в Тегеране и Израиле, Air France продолжает свои полетные операции в аэропорт Тель-Авива. Местоположения на Ближнем Востоке, включая Тегеран в Иране и Бейрут в Ливане, видели, как различные авиакомпании временно приостанавливали свои полеты из-за опасений по безопасности."

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