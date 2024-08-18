Эффективный Паскаль Большой представляет собой идеальное соответствие для головоломки Дортмунда

В 32 года Паскаль Гросс дебютировал за национальную сборную Германии, а в 33 finally присоединился к своей детской мечте. Паскаль Гросс - поздний цветок, но он может стать значимым активом для "Боруссии Дортмунд". Он доказывает это в своем первом официальном матче.

Паскаль Гросс завоевал свой первый трофей со своим любимым клубом в дебютном официальном матче. Новый полузащитник "Боруссии Дортмунд" был назван "Игроком матча" после победы со счетом 4:1 над 1. FC Phoenix Lübeck в первом раунде Кубка Германии в Гамбурге. "Я стараюсь не слишком волноваться из-за этого", - сказал он об награде. "Если они думают, что я сыграл хорошо, и тренер согласен, это идеально".

С двумя голевыми передачами, одной на открытый гол Вальдемара Антона (3-я минута) после углового и другой на третий гол Юлиана Брандта (45+1) дальним пасом из середины поля, новый дирижер в Дортмунде существенно способствовал успешному дебюту Нури Шахина в качестве нового главного тренера BVB. Он также продемонстрировал свою собственную важность.

"Я рад, что смог помочь", - сказал он на стадионе Volksparkstadion в Гамбурге, где матч был перенесен из-за отсутствия подходящих условий в Любеке. "Но я думаю, что еще есть над чем работать. Это был наш первый официальный матч, мы должны были выиграть. Теперь в Бундеслиге мы встречаемся с совершенно другими соперниками", - сказал Гросс, с нетерпением ожидая матча против "Эйнтрахта Франкфурт" в субботу (6:30 вечера / Sky и в live-ticker ntv.de).

Мечта позднего цветка сбывается

Паскалю Гроссу потребовалось около 14 лет в профессиональном футболе, чтобы наконец присоединиться к клубу, которым он восхищался в детстве, в возрасте 33 лет. Он играл за "Брайтон энд Хоув Альбион" в английской Премьер-лиге в течение семи лет и оставался под radar в Германии в течение длительного времени. В возрасте 32 лет он дебютировал за национальную сборную и даже попал в состав на чемпионат Европы этого лета. Теперь "Боруссия Дортмунд" тоже открыла для себя позднего цветка. Когда клуб обратился к нему, Гросс не колебался ни секунды, возвращаясь в Бундеслигу.

Несмотря на позднее начало тренировок из-за своего участия в чемпионате Европы, Гросс произвел сильное впечатление за короткое время. Он показал, что может быть той недостающей деталью, которой не хватало Дортмунду в прошлом сезоне: инициатор в середине поля и организатор в обороне - в общем, лидер.

"Игрок может сделать это за короткое время, если он умный, думает о футболе и знает, как работает игра. А Паскаль знает это. Вот почему мы подписали его", - сказал Шахин. "Он очень важен для нашей игры. Он доминирует, задает темп. Это то, чего нам не хватало в нашей игре в прошлом году".

Гросс ждет "чего-то особенного"

Тренер Шахин уже знает волнение от игры с полной силой поддержки публики на " Signal Iduna Park" со своих собственных времен как игрок BVB. Гросс получил вкус этой энергии вдали от дома в Гамбурге, где вторая команда HSV была в основном черно-желтой, с шумной поддержкой.

"Это было невероятно. С разминки это было что-то очень особенное для меня. Моя первая официальная игра", - сказал он. Даже предсезонный товарищеский матч против "Астон Виллы" в Дортмунде перед более чем 80 000 зрителей был сумасшествием. "В следующую субботу это будет моя первая домашняя игра в Бундеслиге. Это приближается быстро, и это что-то особенное для меня", - сказал Гросс. "Я постараюсь сыграть хорошо. Тогда я смогу насладиться остальным еще больше".

После присоединения к "Боруссии Дортмунд" Паскаль Гросс выразил свой энтузиазм по поводу игры перед страстной домашней публикой немецкого клуба, сказав: "Это приближается быстро, и это что-то особенное для меня". В свете его впечатляющей игры в дебютном официальном матче ясно, что болельщики футбола в Дортмунде с нетерпением ждут позднего цветка в действии, потенциально способствуя новым победам для команды.

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