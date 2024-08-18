Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиФутбол

Эффективный Паскаль Большой представляет собой идеальное соответствие для головоломки Дортмунда

Выступает как Выдающийся Участник Дня

 and  James Williams
Время чтения 3 минут
Паскаль Гросс тут же обеспечил свою первую победу.
Паскаль Гросс тут же обеспечил свою первую победу.

Эффективный Паскаль Большой представляет собой идеальное соответствие для головоломки Дортмунда

В 32 года Паскаль Гросс дебютировал за национальную сборную Германии, а в 33 finally присоединился к своей детской мечте. Паскаль Гросс - поздний цветок, но он может стать значимым активом для "Боруссии Дортмунд". Он доказывает это в своем первом официальном матче.

Паскаль Гросс завоевал свой первый трофей со своим любимым клубом в дебютном официальном матче. Новый полузащитник "Боруссии Дортмунд" был назван "Игроком матча" после победы со счетом 4:1 над 1. FC Phoenix Lübeck в первом раунде Кубка Германии в Гамбурге. "Я стараюсь не слишком волноваться из-за этого", - сказал он об награде. "Если они думают, что я сыграл хорошо, и тренер согласен, это идеально".

С двумя голевыми передачами, одной на открытый гол Вальдемара Антона (3-я минута) после углового и другой на третий гол Юлиана Брандта (45+1) дальним пасом из середины поля, новый дирижер в Дортмунде существенно способствовал успешному дебюту Нури Шахина в качестве нового главного тренера BVB. Он также продемонстрировал свою собственную важность.

"Я рад, что смог помочь", - сказал он на стадионе Volksparkstadion в Гамбурге, где матч был перенесен из-за отсутствия подходящих условий в Любеке. "Но я думаю, что еще есть над чем работать. Это был наш первый официальный матч, мы должны были выиграть. Теперь в Бундеслиге мы встречаемся с совершенно другими соперниками", - сказал Гросс, с нетерпением ожидая матча против "Эйнтрахта Франкфурт" в субботу (6:30 вечера / Sky и в live-ticker ntv.de).

Мечта позднего цветка сбывается

Паскалю Гроссу потребовалось около 14 лет в профессиональном футболе, чтобы наконец присоединиться к клубу, которым он восхищался в детстве, в возрасте 33 лет. Он играл за "Брайтон энд Хоув Альбион" в английской Премьер-лиге в течение семи лет и оставался под radar в Германии в течение длительного времени. В возрасте 32 лет он дебютировал за национальную сборную и даже попал в состав на чемпионат Европы этого лета. Теперь "Боруссия Дортмунд" тоже открыла для себя позднего цветка. Когда клуб обратился к нему, Гросс не колебался ни секунды, возвращаясь в Бундеслигу.

Несмотря на позднее начало тренировок из-за своего участия в чемпионате Европы, Гросс произвел сильное впечатление за короткое время. Он показал, что может быть той недостающей деталью, которой не хватало Дортмунду в прошлом сезоне: инициатор в середине поля и организатор в обороне - в общем, лидер.

"Игрок может сделать это за короткое время, если он умный, думает о футболе и знает, как работает игра. А Паскаль знает это. Вот почему мы подписали его", - сказал Шахин. "Он очень важен для нашей игры. Он доминирует, задает темп. Это то, чего нам не хватало в нашей игре в прошлом году".

Гросс ждет "чего-то особенного"

Тренер Шахин уже знает волнение от игры с полной силой поддержки публики на " Signal Iduna Park" со своих собственных времен как игрок BVB. Гросс получил вкус этой энергии вдали от дома в Гамбурге, где вторая команда HSV была в основном черно-желтой, с шумной поддержкой.

"Это было невероятно. С разминки это было что-то очень особенное для меня. Моя первая официальная игра", - сказал он. Даже предсезонный товарищеский матч против "Астон Виллы" в Дортмунде перед более чем 80 000 зрителей был сумасшествием. "В следующую субботу это будет моя первая домашняя игра в Бундеслиге. Это приближается быстро, и это что-то особенное для меня", - сказал Гросс. "Я постараюсь сыграть хорошо. Тогда я смогу насладиться остальным еще больше".

После присоединения к "Боруссии Дортмунд" Паскаль Гросс выразил свой энтузиазм по поводу игры перед страстной домашней публикой немецкого клуба, сказав: "Это приближается быстро, и это что-то особенное для меня". В свете его впечатляющей игры в дебютном официальном матче ясно, что болельщики футбола в Дортмунде с нетерпением ждут позднего цветка в действии, потенциально способствуя новым победам для команды.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Во втором раунде Бундеслиги одинокий игрок первой команды в итоге не выходит на поле.
Спорт

Во втором раунде Бундеслиги одинокий игрок первой команды в итоге не выходит на поле.

- Во втором раунде Бундеслиги одинокий игрок первой команды в итоге не выходит на поле. Первый раунд Кубка Германии: Бохум выбывает, а другие клубы продолжают борьбу Бохум стал первым клубом Бундеслиги, вылетевшим из Кубка Германии уже на первом этапе, уступив 0:1 (0:0) клубу 2-й Бундеслиги SSV Jahn Регенсбург,

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Хааланд также забивает гол в годовом матче.
Спорт

Хааланд также забивает гол в годовом матче.

Хааланд также забивает гол в годовом матче. Манчестер Сити начинает защиту титула с победы над Челси Подпитываемый Эрлингом Хааландом, Манчестер Сити начал свою кампанию по защите титула Премьер-Лиги с 2-0 (1-0) победы над Челси на Стэмфорд Бридж. Норвежский звездный нападающий забил рано и закончил матч поздно, забив свой 91-й гол

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Катажина Ньевядома преодолела трудное подъёма на Альп д'Уэз в виде американских горок вверх.
Спорт

Заключение Женского Тур де Франс принимает захватывающий оборот.

Заключение Женского Тур де Франс принимает захватывающий оборот. Возбуждающий финиш: К концу женского Тур де Франс, Катажина Нiewiadoma сохраняет близкое 4-секундное преимущество на финише. Катажина Нiewiadoma завершила сенсационную гонку, завоевав свой первый титул Тур де Франс Фемм. 29-летняя спортсменка из команды Canyon/SRAM Racing завершила восьмидневную гонку, взобравшись на Альп

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
"Комический гол" завершает победу "Германии", "Дрезден" - победный забор
Спорт

"Комический гол" завершает победу "Германии", "Дрезден" - победный забор

"Комический гол" завершает победу "Германии", "Дрезден" - победный забор Хамбургский SV наслаждается комфортным кубковым вечером и готовится к более сложным задачам во Второй Бундеслиге. Их соперники по лиге, Фортуна Дюссельдорф, однако, испытывают неприятный шок. SV Меппен - Хамбургский SV 1:7 (0:2) Хамбургский

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

Люди погибли после выброса на скользкую дорогу.
Федеральные земли Германии

Люди погибли после выброса на скользкую дорогу.

Тридцативосьмилетний individal попал в тяжелую аварию на шоссе А81, потеряв управление при обгоне на мокром покрытии. Несмотря на героические efforts медиков стабилизировать его состояние, мужчина скончался от полученных травм.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
США твердо стоят на соглашении о перемирии: Госсекретарь подчеркивает важность диалога на Ближнем Востоке.
Главные темы

США твердо стоят на соглашении о перемирии: Госсекретарь подчеркивает важность диалога на Ближнем Востоке.

После недавних дискуссий о перемирии и освобождении пленников в секторе Газа госсекретарь США Antony Blinken возобновил дипломатические переговоры в Ближневосточном регионе. Blinken прибыл в Тель-Авив в воскресенье, что стало его ninth визитом в район с момента начала столкновений в Газе больше...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Ведущей этого шоу была Каролин Кёбекус
Общество

В неожиданном смене ARD временно прекращает вечернее вещание, передавая бразды правления молодому поколению.

Неожиданное изменение программы в начале: После "Tagesschau" дети высказывают свои проблемы и заботы в воскресенье. Ведущей программы была известная молодая мать.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Во втором раунде Бундеслиги одинокий игрок первой команды в итоге не выходит на поле.
Спорт

Во втором раунде Бундеслиги одинокий игрок первой команды в итоге не выходит на поле.

- Во втором раунде Бундеслиги одинокий игрок первой команды в итоге не выходит на поле. Первый раунд Кубка Германии: Бохум выбывает, а другие клубы продолжают борьбу Бохум стал первым клубом Бундеслиги, вылетевшим из Кубка Германии уже на первом этапе, уступив 0:1 (0:0) клубу 2-й Бундеслиги SSV Jahn Регенсбург,

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно