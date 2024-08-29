Региональные умышленные процессы принятия решений - Эдека предлагает избегать поддержки AfD: "Выбор "голубого" неразумный"

Edeka остается тверд перед выборами в Саксонии и Тюрингии. Сетевой супермаркет публикует сильное заявление в "Франкфуртер Allgemeine Zeitung", "Die Zeit" и на платформах социальных сетей. Реклама, озаглавленная "Почему Edeka не выбирает синий", намекает на AfD, которая использует синий цвет как партийный символ с момента основания.

Реклама демонстрирует яркий ассортимент фруктов и овощей, таких как огурцы, брокколи, бананы, вишни и клубника. Текст гласит: "Отдел фруктов и овощей полон красок. Природа научила нас, что синий не лучший выбор. В Германии синие уже представляют наибольшую угрозу для многообразного общества."

Также на этой неделе в новостях немецкая торговая ассоциация (HDE) выразила свою озабоченность. Президент Александр фон Преен призвал всех голосовать за демократические партии. "Я могу только посоветовать всем сторонам воздержаться от смещения социальных норм в сторону исключения и ненависти. Этот путь ведет общество и экономику к тупику, а не к позитивному будущему," - выразил он.

Критика комментариев Хёкке об предпринимателях

HDE сообщает, что в настоящее время существует около 120 000 вакансий в розничной торговле. "Откуда появятся эти сотрудники, если политики, выступающие за исключение и отчуждение, придут к власти?" - вопрошает фон Преен. Он осудил AfD как опасную и безрассудную: "Бьёрн Хёкке, один из ведущих фигур AfD, вновь публично выразил свою неплатежеспособность по отношению к семейным компаниям, поддерживающим движение за разнообразие в обществе и экономике."

Фон Преен имеет в виду кампанию "Сделано в Германии - Сделано разнообразием", инициированную более 40 немецкими бизнесменами в связи с выборами. К участникам относятся такие компании, как сеть аптек Rossmann, производитель цепных пил и садовых инструментов Stihl, пищевая корпорация Pfeifer & Langen, производитель бытовой техники Vorwerk и аудиоспециалист Sennheiser. Кандидат AfD в Тюрингии Хёкке критиковал кампанию на weekend-мероприятии по выборам в Сёммерда как лицемерие, сказав: "Я надеюсь, что эти компании столкнутся с серьезными, жестокими экономическими трудностями."

Президент ассоциации немецкой промышленности (BDI) Сигизмунд Руссверм также критиковал AfD. Он боится, что агрессивный ксенофобский характер AfD усугубит существующий дефицит квалифицированной рабочей силы в Германии. Присутствие AfD в правительстве серьезно навредит экономике и процветанию в восточной Германии. Партия ложно позиционирует себя как голос местных малого и среднего бизнеса.

Выборы пройдут в Саксонии и Тюрингии в это воскресенье. Согласно текущим опросам, AfD находится около 30 процентов в обоих штатах.

Сильное заявление Edeka в различных средствах массовой информации критикует использование синего цвета AfD, подразумевая, что это не соответствует их ценностям. Александр фон Преен, президент немецкой торговой ассоциации (HDE), призывает избирателей воздержаться от партий, выступающих за исключение и ненависть, прямо критикуя AfD и ее лидера Бьёрна Хёкке.

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