- Эд Уэствик женился.

Прошлую пятницу, актер "Сплетницы" Эд Вествик (37) поделился с 11 миллионами подписчиков в Instagram предвкушением своей свадьбы. Он опубликовал фотографии себя и партнерши Эми Джексон (32), путешествующих на частном самолете в Италию. "Пойдем поженимся, любовь моя!" - написал он под публикацией. Кажется, пара уже сочеталась браком. Недавняя публикация Вествика в Instagram это подтверждает.

Актер "Сплетницы" Эд Вествик говорит: "Я женюсь на тебе"

Вествик опубликовал фото себя и своей невесты 25 августа. Актер одет в белый пиджак, белую рубашку и черные брюки. Джексон потрясающа в простом, но элегантном бесрукавном белом платье с длинным шлейфом, держа в руках букет белых роз. Жених также носит бутоньерку из розы. Подпись гласит: "Наше приключение только начинается", сопровождаемая эмодзи обручального кольца.

Вествик и Джексон начали свои свадебные торжества на итальянском побережье Амальфи с ужина для друзей и семьи. Пара вместе с 2021 года. В январе 2024 года "Сплетница" предложила Джексон на подвесном мосту в швейцарском городе Гштад, окруженном заснеженными горами. Сын Джексон, Андреас, ласково называемый Дре, присоединился к семье из предыдущего союза с британским бизнесменом.

В знаменитом подростковом сериале "Сплетница" Вествик играл роль Чак Басса в 117 эпизодах с 2007 по 2012 год.

После того, как они поделились своей романтической историей в социальных сетях, Вествик и Джексон продолжили свои свадебные торжества, вернувшись домой на частном самолете. После своей очаровательной итальянской свадьбы молодожены с нетерпением ждут свой медовый месяц.

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