Эд Ширан подписывает автографы для фанатов <unk> в горячем соусе

Ширеран объявил об этом событии, которое проводилось для продвижения его линии острой приправы "Тингли Тэда", в своей истории в Instagram.

Видео, размещенные в социальных сетях, показывают фанатов, стоящих в очереди на парковке возле супермаркета Sainsbury's в городе Сент-Олбанс, пригороде Лондона на севере.

Некоторые фанаты сказали, что они не знали, что Ширеран будет там. "Только заглянул в @Sainsburys за молоком!" написал один в социальных сетях. "Случайный вторник в Sainsburys, спокойно делаю покупки и случайно встречаю @teddysphotos", - написал другой.

"Мы были рады, что Эд Ширеран посетил наш магазин сегодня, чтобы продемонстрировать свои острые приправы Тингли Тэда, это действительно взбодрило наших клиентов!" - сказал Сатвиндер Хайре, менеджер магазина, PA Media.

Этот трюк был задуман для того, чтобы показать, что приправа Ширерана "подходит ко всему", согласно видео, размещенному Тингли Тэдом в Instagram.

Ширеран подписывал автографы для фанатов, используя приправу. Среди подписанных предметов были кусок сыра, арбуз и винил его альбома "X".

Согласно PA Media, некоторые предметы soon появились на сайтах онлайн-аукционов, с одним продавцом на eBay, предлагающим сохранить в смоле кухонную бумагу, подписанную острым соусом.

"Вечный фанат кетчупа и острых соусов", согласно сайту Тингли Тэда, Ширеран имеет этикетку Heinz tomato ketchup на своей руке. Он создал острый соус, чтобы реализовать свою мечту о создании "кетчупа среди острых соусов", как сказано там.

Тингли Тэда - далеко не первое появление знаменитости в бизнесе пищевых продуктов и напитков. В прошлом году частная инвестиционная компания Ким Кардашян инвестировала в соусы с трюфельным маслом. Блейк Лайвли имеет линию безалкогольных смесей, Том Хэнкс продает кофе "Хэнкс", а Кайли Дженнер запустила канистры с водкой и содовой в этом году.

Фанаты были в восторге, когда они обнаружили, что могут добавить немного "развлечений" к своему шопингу в супермаркете, потенциально встретившись с Эд Ширераном, когда он использовал свою острую приправу Тингли Тэда, чтобы подписать различные предметы, включая кусок сыра и винил его альбома "X".

Уникальный характер Тингли Тэда, который стремится стать "кетчупом среди острых соусов", привлек внимание знаменитостей к пищевой промышленности, с частной инвестиционной компанией Ким Кардашян, инвестирующей в соусы с трюфельным маслом, и Блейк Лайвли, предлагающей безалкогольные смеси.

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