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ECDC повысил уровень риска заражения вирусом Mpox

 and  Grigoriy Williams
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ECDC повысил уровень риска заражения вирусом Mpox

Европейский центр по предупреждению и контролю заболеваний (ЕЦПКЗ) повысил уровень риска инфекции оспы обезьян. Уровень риска для общей популяции и путешественников в пострадавшие регионы повышен с "низкого" до "умеренного", как объявил в пятницу штаб-квартира в Стокгольме.

"В связи с тесными связями Европы с Африкой мы должны быть готовы к большему количеству завозных случаев клada I", - сказала директор агентства Памела Ренди Вагнер. Текущая вспышка в Демократической Республике Конго началась с распространения эндемичного штамма, известного как клada I.

Авторитеты Швеции подтвердили первый случай оспы обезьян нового варианта за пределами Африки в четверг. "Оспа обезьян в настоящее время не представляет значительной угрозы для нашего населения", - сказал федеральный министр здравоохранения Карл Лаутербах. "Случай в Швеции не меняет эту оценку риска для Германии и Европы".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже классифицировала вирусное заболевание оспы обезьян как глобальную проблему здравоохранения. С начала текущей вспышки вирусной инфекции в Демократической Республике Конго в январе 2023 года было зарегистрировано около 27 000 случаев и более 1 100 смертей, в основном среди детей.

Вариант вируса в настоящее время эндемичен только в некоторых частях Центральной Африки, сказал Лаутербах. "Германия успешно справилась с первой вспышкой бывшего штамма оспы обезьян в 2022 году", - сказал политик от СДПГ. "Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и готовы к изменениям".

Директор ЕЦПКЗ Памела Ренди Вагнер подчеркнула важность готовности к большему количеству завозных случаев оспы обезьян из-за тесных связей Европы с Африкой. ЕЦПКЗ внимательно следит за ситуацией в Европе в связи с объявленным агентством повышением уровня риска оспы обезьян.

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