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Федеральные земли ГерманииНовостиНемецкое пресс-агентство

Эблинг поддерживает планы Фейзера по ножам

Некоторые крупные города, в том числе соседняя Гессен, уже имеют зоны, свободные от оружия. Также считает ли полезным это мероприятие Минихер Еблинг в Рейнланд-Пфальц?

 and  Grigoriy Williams
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Министр внутренних дел Рейнланд-Пфалц Михаил Эблинг (СДПГ) считает, что районы, свободные от...
Министр внутренних дел Рейнланд-Пфалц Михаил Эблинг (СДПГ) считает, что районы, свободные от оружия, в настоящее время неразумны.

- Эблинг поддерживает планы Фейзера по ножам

Министр внутренних дел Рейнланд-Пфальца Михаэль Эблинг (оба - СДПГ) поддерживает планы федерального министра внутренних дел Наэнси Фэзер по ужесточению правил ношения ножей в общественных местах. "Ужесточение существующих правил разумно. Я явно поддерживаю эту инициативу", - сказал Эблинг агентству "Дойче Прессе-Агентур" в Майнце. Однако он не видит необходимости введения зон запрета на ношение оружия или ножей в Рейнланд-Пфальце.

Эблинг согласен с запретом на ношение ножей с фиксированным лезвием длиной от шести сантиметров. В настоящее время это распространяется только на ножи с фиксированным лезвием длиной двенадцать сантиметров. "Но даже нападения с ножами длиной менее двенадцати сантиметров могут привести к смертельным ранениям", - объяснил свою позицию Эблинг. Нет необходимости носить такие ножи без законного основания в общественных местах.

В отличие от общенационального тренда, количество преступлений, связанных с ножами, в Рейнланд-Пфальце снизилось, согласно министерству внутренних дел. С 2020 по 2023 год наблюдалось снижение на 25,5%. С 2022 по 2023 год наблюдался небольшой рост с 436 до 447 преступлений. Однако министр подчеркнул, что объективная ситуация не отражает "национально воспринимаемое чувство безопасности в отношении нападений с ножами".

Эблинг заверил, что будет следить за развитием ситуации. "Если понадобится, мы вмешаемся", - сказал он. Введение зон запрета на ношение оружия могло бы стать вариантом. Однако "такие запреты могут только снизить спонтанные действия, заранее спланированные нападающие не будут удерживаться такими запретами", - добавил он.

Кроме того, зоны запрета на ношение оружия/ножей потребуют интенсивного контроля и обеспечения персоналом. "В противном случае цель не будет достигнута", - подчеркнул Эблинг. Важны также меры профилактики и образование, добавил он. Полиция особенно пытается sensibilisieren молодых людей на социальных медиа.

Агентство "Дойче Прессе-Агентур" сообщило о позиции Эблинга по поддержке планов Фэзер по ужесточению правил ношения ножей. Эблинг также выразил свое мнение о необходимости запрета на ношение небольших ножей с фиксированным лезвием, ссылаясь на потенциальный вред, который могут причинить даже короткие лезвия.

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