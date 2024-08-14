- "Джунгли" и его любимый город

Начиная с 16 августа, RTL будет показывать ежедневные эпизоды "Я знаменитость - Дуэль легенд джунглей" в 20:15. Веселье начинается на RTL+ на день раньше, 15 августа. Тринадцать участников соревнуются за звание ultimate легенды и приз в €100,000. К ним в летний лагерь джунглей присоединится бывший футболист и телезвезда Торстен Легат (55). Он не просто участник Dschungelcamp 2016 года; он также оставался верен шоу RTL с тех пор.

Родившийся в Bochum, Легат сыграл 243 матча Бундеслиги в своей профессиональной футбольной карьере, в том числе в клубах VfL Bochum и Werder Bremen. После ухода на пенсию в 2001 году из-за травмы колена он работал тренером в различных клубах. Однако он получил больше внимания благодаря своим телеappearances. После участия в нескольких шоу Рааба он вошел в джунгли в 2016 году в десятом сезоне "Я знаменитость - Убери меня отсюда!". Хотя он должен был уступить корону джунглей Мендернесу Багчи (39), он все же смог занять третье место.

"Касала" и охота на звезд

Он быстро завоевал любовь зрителей и прославился своей мотивационной фразой "Касала" (рейнская для проблем, суеты). С решимостью и мотивацией он преодолевал испытания, завершив четыре из них. В испытаниях, таких как "Пытка пещерой" или "Обед со знаменитостями", он всегда мог заработать все звезды. Однако совместное испытание с Мендерсом и Юргеном Милски, "Великая награда Мурвиллумбаха", закончилось нулевым результатом. Его споры с соседом по лагерю 헬еной Фюрст (50) также остались в памяти.

После своего участия Легат сохранил связь с форматом реалити. В 2019 году он появился в качестве инструктора по дрилю и сделал несколько камео в 13-м сезоне. В 2020 году он вернулся в качестве второго плана и был частью "Доктор Боб Австралия", где доктор Боб взял его и Эвелин Бурдеки (35) на экскурсию по своей родине, показывая ее достопримечательности. Среди других джунглей Легата есть выступления в "Я знаменитость - Великое шоу джунглей" (2021), "Воссоединение звезд джунглей" (2022) или "Я знаменитость - Час после" (2023).

Новая стратегия в летнем Dschungelcamp

В начале года RTL отмечал 20-летие шоу, и Легат в Instagram написал о своем визите "Час после": "Вчера начался 17-й сезон, и я был рад все еще быть частью этого замечательного шоу". Каждый новый сезон заставляет его испытывать желание "вернуться в это место, несмотря на то, что это одни из самых трудных 18 дней моей жизни".

Легат скоро вернется в джунгли для легендарной версии. 55-летний, который décrit himself как "мотиватор, добрый человек и игрок в команде", стал "спокойнее", как он сказал RTL. "Теперь нужна определенная стратегия, потому что зрители не могут голосовать. Жесткие методы и вспышки гнева не приведут никуда; нужно подходить к вещам с добротой и умом".

**Физически, он чувствует себя "в наилучшей форме". Он поддерживает свою форму через боевые виды спорта и фитнес, а также медитирует несколько раз в неделю. Кроме того, он "переел" и набрал более двенадцати килограммов. Он может посоветовать всем "есть хорошо" перед поездкой в джунгли. "Я бы посоветовал всем это сделать. В противном случае, вы начнете видеть булочки, летящие мимо." Легат называет джунгли "Чемпионат. Если вы выживете там, я всегда говорил, вы сможете выжить в чем угодно". Это нелегкая задача, помимо голода можно столкнуться с проблемами со здоровьем, нужно проявить стойкость и преодолеть личные испытания. Он не просто идет в лагерь, чтобы доказать себя. "Я делаю это для своей семьи. Я делаю это для своих детей. Это небольшое сообщение: Да, вы все еще можете выступать в 55 лет".

В своей футбольной карьере Легат играл за несколько клубов, в том числе VfL Bochum и SV Werder Bremen. Во время легендарной версии "Я знаменитость - Дуэль" Легат упомянул, что ему нужна другая стратегия из-за того, что зрители не могут голосовать.

Будучи преданным спортсменом, Легат поддерживает свою физическую форму через боевые виды спорта, тренировки по фитнесу и регулярные сеансы медитации. Его любовь к футболу очевидна, когда он называет лагерь "Чемпионат", вызов, который он готов принять ради своей семьи.

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