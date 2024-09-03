Джошуа Киммич не проявляет интереса к участию в хоре сборной.

Отказаться от унизительного вокального шоу — это то, что Joshua Kimmich с радостью пропустил бы. "Я бы предпочел угостить команду ужином", — шутливо сказал недавно назначенный капитан немецкой национальной сборной. Однако будущее имеет для Киммиха больше значения. 29-летний футболист стремится вернуть ранее успешную команду DFB к победам.

С уходом победителей чемпионата мира Мануэля Нойера, Тони Крооса и Томаса Мюллера в команде нет ни одного игрока, который когда-либо приносил Германии славу, отметил Киммих. Он намерен исправить это на чемпионате мира 2026 года: "Кроме того, мое поколение уже ничего не может дать".

В своей новой роли Киммих решительно настроен двигаться вперед, но не считает себя единственным развлекающим. "Мы не должны делать из этого сольное выступление. У нас есть мощный трио с Каем Хаверцем и Антонио Рюдигером", — сказал преемник ушедшего Илика Гюндогана на пресс-конференции после своего назначения в Херцогенаурахе: "Нам нужны многие люди, готовые взять на себя ответственность".

Кроме того, многочисленные молодые игроки нуждаются в руководстве. Из-за управления нагрузкой Киммих провел ограниченное количество тренировок во вторник, но позже наблюдал за выступлением своих товарищей по команде с мячом со скамейки запасных. Игрок из Мюнхена стремится в будущем поддерживать своих товарищей по команде, мостив мост между командой и тренерским штабом.

Новая позиция наполняет его гордостью. "С детства ты пишешь в дружеских книгах других людей, что хочешь стать национальным игроком. Это очень далеко. Для меня это большая честь быть сейчас национальным игроком, не говоря уже о капитане", — подчеркнул он.

С командой, где "к сожалению, многое изменилось" из-за уходов на пенсию, он хочет сохранить энтузиазм, созданный домашним чемпионатом Европы: "Было важно, что мы смогли двигаться и вдохновлять людей немного. Мы хотим продолжать это делать. Все полны энтузиазма. Эта команда имеет потенциал для быстрого роста".

Киммих (91 международный матч) семь раз выводил национальную команду на поле в качестве капитана, поэтому матч Лиги наций против Венгрии в субботу (8:45 по центральноевропейскому времени) в Дюссельдорфе не будет для него полностью новым опытом.

Он сохранит свою позицию на чемпионате Европы на правом фланге защиты. "Я надеюсь, что все видели на чемпионате Европы, что мне также нравится играть на правом фланге", — сказал Киммих, "и что мы finally можем положить конец этой теме".

Легендарный капитан Лотар Matthäus, один из многих предшественников Киммиха на этой позиции, предпочитает видеть его в центре. Он советует плеймейкера играть в центре, а не на задней линии. Рука тренера должна действовать в центре событий, написал рекордсмен национальной сборной в своей колонке Sky. Однако решение главного тренера Юлиана Нагельсманна "подходит". Киммих "представит нашу страну великолепно на поле".

Киммих продолжает традицию мюнхенских плеймейкеров в национальной команде, таких как Matthäus, Франц Беккенбауэр, Нойер или Филипп Лам. "Он продолжает с своей ментальностью. Он пример для всей группы, всегда дающий все, всегда готовый тренироваться, всегда толкающий пределы как правого защитника на чемпионате Европы", — похвалил Нагельсманн. Но он не стремится установить песенный рекорд.

Немецкая национальная футбольная команда, возглавляемая капитаном Joshua Kimmich, стремится вернуть былую славу, а Киммих хочет исправить отсутствие игроков, которые когда-либо приносили Германии титулы, на чемпионате мира 2026 года. Во время своего пребывания в качестве капитана Киммих намерен поддерживать своих товарищей по команде, особенно молодых игроков, мостив мост между командой и тренерским штабом.

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