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КультураНовостиШокирующее признание в джунглях

Джорджина Флер перенесла ампутацию пальца ноги короткой длины.

Джина Флёр признаётся в лагере, что ей удаляли кость из пальца на ноге. Мола Адебиси, тоже участница лагеря, выражает шок в ответ.

 and  Melissa Williams
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- Джорджина Флер перенесла ампутацию пальца ноги короткой длины.

Джунгли выживальщица Джорджина Флёр (34) шокирует своих соперников в одиннадцатом эпизоде "Я знаменитость - Легендарное шоу джунглей" (показывается на RTL+ с 25 августа примерно в 20:15, а на следующий день на RTL), раскрыв секрет о своих ногтях на ногах. "Я укоротила ногти на ногах", - небрежно признаётся Флёр в разговоре с лагерными товарищами Эленой Мирас (32) и Мола Адебиси (51). Мола кажется особенно озадаченным этим откровением.

Джорджина Флёр удалила кусочек кости с ногтя на ноге

"Что?" - спрашивает Мола, явно шокированный. Флёр объясняет, что всегда комплексовала из-за того, что второй палец на ноге был длиннее большого. "Это обычное дело, все так живут", - замечает Мола.

"Ты не в себе"

Флёр, большая поклонница босоножек, считала эту проблему раздражающей на протяжении всей своей жизни. Она описывает процедуру так: "Сделали надрез на втором пальце, отрезали кусочек кости и зашили". Теперь, говорит она, её ноги "просто прекрасны", и она наслаждается ношением "изящных открытых босоножек".

"Ты издеваешься надо мной?" - отвечает Мола, все еще в шоке. "Ты не в своем уме", - говорит он. Он предполагает, что Флёр "должна была упасть с пеленального стола в детстве". Он считает это "безусловно, самой глупой пластической операцией", о которой когда-либо слышал.

"Это просто шокирует", - восклицает Элена, все еще переваривая информацию. "Я не могу поверить, что ты сделала это в джунглях, это просто безумие!" - добавляет Мола, качая головой в недоверии, пока шокирующее признание в джунглях продолжается.

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