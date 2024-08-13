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Джорджия возглавляет опрос AP в предсезонном опросе колледжа второй год подряд

Булдоги Джорджии стали командами №1 в колледжном футболе в ежегодном предсезонном опросе AP Top 25 два года подряд.

 and  Ksenia Johnson
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Джорджия возглавляет опрос AP в предсезонном опросе колледжа второй год подряд

Георгия заняла первое место в опросе, получив 46 из 62 голосов за первое место и 1532 балла, комфортно опередив Огайский государственный университет, который получил 15 голосов за первое место. Орегонские утки заняли третье место с одним голосом за первое место.

Бульдоги только что завершили сезон 13-1, который завершился разгромной победой над Флоридой со счетом 63:3 в Оранжевой чаше. В 2023 году они стремились к рекордному третьему подряд национальному титулу и оставались на первом месте в течение всего регулярного сезона, прежде чем проиграть'Alabama в матче чемпионата Юго-восточной конференции (SEC). В итоге они не были выбраны для участия в том году в плей-офф колледж-футбола.

Георгию на offense возглавляет квотербек Карсон Бек, а насыщенная оборона выделяется благодаря эдж-рашеру Майклу Уильямсу, лайнбекер Смаэлю Мондону-младшему и консенсусному All-American сейфти Малаки Старксу. Трёхкратный тренер года конференции SEC Кирби Смарт ведёт команду с бровки.

Её место во главе рейтингов AP отражает опрос тренеров, проведённый на прошлой неделе, который также поставил бульдогов на первое место в стране.

Рейтинг AP также рассказывает историю более широкой перегруппировки конференций в студенческом спорте. Несколько школ поменяли конференции в масштабной перестановке статус-кво. Среди других изменений конференции SEC и Big 12 теперь каждая имеют по 16 членов, Big Ten имеет 18, а ** Pac-12** почти полностью ликвидирован, осталось всего два школьных клуба.

В этом сезоне в SEC вместе с Джорджией выступает Техас, а Орегон теперь член Big Ten вместе с Огайским государственным университетом. Единственные команды из топ-10, не входящие в эти две конференции, - независимая Нотр-Дам и Флорида Стэйт из Атлантической конференции.

Эти перестановки создали уникальный предсезонный список, в котором представлены только четыре конференции - в топ-25 конференции Big 12 имеют пять команд.

Есть и другие темы для обсуждения в опросе, например, прошлогодний чемпион Мичиган, который упал с первого места в конце прошлого сезона до девятого после ухода главного тренера Джима Харбауэра в NFL и вызова в лигу 12 из его игроков, в том числе стартового квотербека ДжД Маккарти.

Алабама остаётся на пятом месте, начиная свой первый сезон без Ника Сабана за рулём с 2006 года.

Вашингтон, противник Мичигана в национальном чемпионате, сильно упал за пределы топ-25 после ухода главного тренера Калена ДеБуэра, чтобы заменить Сабана в Алабаме, а также после ухода нескольких ключевых игроков в NFL, в том числе квотербека Майкла Пенікса-младшего и ресивера Рома Одунзе, которые были выбраны восьмыми и девятыми в первом раунде соответственно.

Полный предсезонный рейтинг AP Top 25

  1. Джорджия
  2. Огайский государственный университет
  3. Орегон
  4. Техас
  5. Алабама
  6. Оле Мисс
  7. Нотр-Дам
  8. Пенн-Стейт
  9. Мичиган
  10. Флорида Стэйт
  11. Миссури
  12. Юта
  13. ЛСУ
  14. Клемсон
  15. Теннесси
  16. Оклахома
  17. Оклахома Стэйт
  18. Канзас Стэйт
  19. Майами
  20. Техас A&M
  21. Аризона
  22. Канзас
  23. ЮСЦ
  24. Северная Каролина Стэйт
  25. Айова

Доминирование Джорджии в колледж-футболе продолжается, так как они преуспевают в различных видах спорта. Их выдающаяся игра в футболе, например, разгромная победа над Флоридой со счётом 63:3 в Оранжевой чаше, поставила их на первое место в рейтинге AP.

Несмотря на значительные изменения в Pac-12 с отъездом нескольких школ, Орегон продолжает сохранять сильное присутствие в спорте, теперь будучи членом Big Ten.

Умный свет привел Джорджию к национальному чемпионату в сезонах 2021 и 2022 годов

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