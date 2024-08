Джордж Клуни собирается забить против Квентина Тарантино.

Они когда-то работали вместе над "От заката до рассвета". Но отношения между Джорджем Клуни и Квентином Тарантино были напряжены с тех пор, как культовый режиссер публично высмеял актера. Теперь Клуни отвечает словесно.

Джордж Клуни считается одним из самых остроумных парней в Голливуде. Но он может быть и другим, как он доказал в совместном интервью со своим другом Брэдом Питтом для журнала "GQ". Когда разговор зашел о Квентине Тарантино, Клуни не смог удержаться от шпильки в адрес культового режиссера, который недавно сделал несколько нелестных замечаний о нем.

"Квентин недавно сказал обо мне что-то, что меня немного сбило с толку", - сказал Клуни, имея в виду режиссера. Тарантино говорил о нескольких кинозвездах, в том числе о Питте, но потом кто-то спросил: "А как насчет Джорджа?" Клуни не понравился ответ Тарантино: "Он сказал: 'Он не киноактер'. И буквально сказал что-то вроде: 'Назови один из его фильмов со времен тысячелетия'. И я подумал: 'Со времен тысячелетия? Это, черт возьми, вся моя карьера!'"

Когда Питт засмеялся над этой историей, Клуни шутливо добавил: "Теперь я думаю: 'Ладно, чувак, пошел ты'. Но потом смягчился: 'Но нет, мы действительноLucky to have worked with these great directors. Directing and writing are what keep you alive. And I learned that after making some really bad movies. You can't make a good movie out of a bad script."

В самом деле, карьера Клуни, начавшаяся в 80-х, длилась дольше после тысячелетия, чем до него. Он и Тарантино уже работали вместе в 1996 году. Тарантино не только написал сценарий к зомби-фильму "От заката до рассвета", срежиссированному Робертом Родригесом, но и снялся в нем наряду с Клуни. Брэд Питт даже работал с Тарантино несколько раз, появившись в "Бесславных ублюдках" (2009) и "Однажды в... Голливуде" (2019).

В интервью "GQ" Клуни также говорит о другом режиссере. В 1999 году он сотрудничал с Дэвидом О. Расселлом над сатирическим и высоко оцененным критиками военным фильмом "Три короля". Было известно, что на съемочной площадке были конфликты. Относительно этого Клуни теперь говорит, что хочет работать только с теми, кто получает удовольствие от своей работы.

63-летний Клуни добавляет: "По мере того как ты становишься старше, то, как ты проводишь свое время, становится более важным. Пять месяцев своей жизни - это много. Это не только о том, чтобы сделать действительно хороший фильм, как "Три короля", и потом иметь какую-то задницу, как Дэвид О. Расселл, которая делает жизнь всех на съемочной площадке, включая мою, адом. Это не того стоит. Не на этом этапе моей жизни. Просто чтобы получить хороший продукт".

Комментарии Джорджа Клуни о Квентине Тарантино в интервью "GQ" вызвали некоторые жаркие замечания. Несмотря на их прежнее сотрудничество над "От заката до рассвета", критика Тарантино, похоже, повлияла на их отношения.

В ответ на комментарии Тарантино о карьере Клуни со времен тысячелетия Клуни отреагировал: "Это, черт возьми, вся моя карьера!" Это подчеркивает продолжающееся напряжение между этими двумя тяжеловесами Голливуда.

