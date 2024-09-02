Во время открытия фильма 'Волк' - Джордж Клуни, работающий фотографом и поставщиком немедленной помощи

Джордж Клуни, бывший сердцеед в роли доктора Росса из "Скорая помощь", по-прежнему демонстрирует инстинкты "первого отвечающего", которые он приобрел на съемочной площадке медицинской драмы. Это было очевидно на текущем Венецианском международном кинофестивале, где он продвигал свой новый фильм "Волк".

В сопровождении своей жены Амаль и со-звезды Брэда Питта, Клуни находился на красной ковровой дорожке, когда фотограф внезапно упал рядом с ним. Но после быстрой реакции, лауреат "Оскара" помог мужчине подняться.

Амаль также проявила сочувствие

Видеозапись инцидента, подобная той, которую получила "Sky News", показывает, как Клуни сразу же опустился, чтобы помочь фотографу. Амаль также ненадолго его поддержала и выразила беспокойство, спрашивая о его самочувствии. К счастью, фотограф быстро оправился и сразу же сделал близкие снимки знаменитой пары.

Момент Клуни с фотоаппаратом

Даже веселый Клуни включился в фотосессию, взяв у женщины камеру для быстрого снимка. Но он быстро понял, что ему лучше перед камерой, чем за ней, и сразу же вернул камеру владелице.

Двойная премьера Питта

Брэд Питт, со-звезда комедии "Волк", также был в хорошем настроении. Для Питта это была двойная премьера: он дебютировал на красной ковровой дорожке в Венеции со своей подругой Инес де Рамон, с которой, как сообщается, встречается уже около двух лет. Фотографы даже предложили сесть на пол перед Питтом и де Рамон, чтобы снять их с лучших ракурсов.

Джордж Клуни, известный ролью доктора Росса в "Скорая помощь", вновь продемонстрировал свои инстинкты "первого отвечающего" во время Венецианского международного кинофестиваля, быстро придя на помощь упавшему фотографу. Амаль, его жена, также проявила сочувствие и беспокойство о самочувствии фотографа.

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