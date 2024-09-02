Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиДжордж Клуни

Джордж Клуни, работающий фотографом и поставщиком немедленной помощи

В самом центре Венеции, Джордж Клуни очаровывает не только своей ролью, но также демонстрирует навыки немедленной реакции и фотографа.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута
Венеции: Писатель, Болливудская звезда и пожарный Джордж Клуни отдыхает под пристальным вниманием...
Венеции: Писатель, Болливудская звезда и пожарный Джордж Клуни отдыхает под пристальным вниманием фотографов

Во время открытия фильма 'Волк' - Джордж Клуни, работающий фотографом и поставщиком немедленной помощи

Джордж Клуни, бывший сердцеед в роли доктора Росса из "Скорая помощь", по-прежнему демонстрирует инстинкты "первого отвечающего", которые он приобрел на съемочной площадке медицинской драмы. Это было очевидно на текущем Венецианском международном кинофестивале, где он продвигал свой новый фильм "Волк".

В сопровождении своей жены Амаль и со-звезды Брэда Питта, Клуни находился на красной ковровой дорожке, когда фотограф внезапно упал рядом с ним. Но после быстрой реакции, лауреат "Оскара" помог мужчине подняться.

Амаль также проявила сочувствие

Видеозапись инцидента, подобная той, которую получила "Sky News", показывает, как Клуни сразу же опустился, чтобы помочь фотографу. Амаль также ненадолго его поддержала и выразила беспокойство, спрашивая о его самочувствии. К счастью, фотограф быстро оправился и сразу же сделал близкие снимки знаменитой пары.

Момент Клуни с фотоаппаратом

Даже веселый Клуни включился в фотосессию, взяв у женщины камеру для быстрого снимка. Но он быстро понял, что ему лучше перед камерой, чем за ней, и сразу же вернул камеру владелице.

Двойная премьера Питта

Брэд Питт, со-звезда комедии "Волк", также был в хорошем настроении. Для Питта это была двойная премьера: он дебютировал на красной ковровой дорожке в Венеции со своей подругой Инес де Рамон, с которой, как сообщается, встречается уже около двух лет. Фотографы даже предложили сесть на пол перед Питтом и де Рамон, чтобы снять их с лучших ракурсов.

Джордж Клуни, известный ролью доктора Росса в "Скорая помощь", вновь продемонстрировал свои инстинкты "первого отвечающего" во время Венецианского международного кинофестиваля, быстро придя на помощь упавшему фотографу. Амаль, его жена, также проявила сочувствие и беспокойство о самочувствии фотографа.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Судебное разбирательство по делу Джерома Боатенга набирает обороты
Общество

Судебное разбирательство по делу Джерома Боатенга набирает обороты

Судебное разбирательство по делу Джерома Боатенга набирает обороты Джером Ботенг, бывший футболист национальной сборной, уже некоторое время находится в центре судебных разбирательств. Недавно два дела завершились важными решениями. В первом случае, на прошлой неделе, было вынесено решение, а во втором, прокуратура решила отказаться от апелляции. В суде регионального суда Мюнхен

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Волна радости в сборной по волейболу Тельюрайда: Селена Гомез
Общество

Селена Гомес перешла в роль преданной игроки волейбола.

Селена Гомес перешла в роль преданной игроки волейбола. Selena Gomez выполнила их просьбу: Плакат в Телурайде, Колорадо, побудил певицу посетить матч по волейболу и спеть национальный гимн. Чудом, она появилась. Во время гастролей в поддержку своего фильма "Эмилия Перес", Гомес наткнулась на волейбольную команду Телурайда через объявление, приклеенное

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
На Открытом чемпионате США Серена Уильямс и Аlica Киз открыто демонстрировали свои эмоции.
Общество

"Прим ФУН" ощущается на US Open

- "Прим ФУН" ощущается на US Open Болгарский теннисист Григор Димитров (33) принимает крики "Ура!" от Серены Уильямс (42) и Алисии Киз (43), победив Андрея Рублева (26) на Открытом чемпионате США. Пара была замечена на трибунах, активно поддерживая его, делая селфи и делясь ими в социальных

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

В течение более 10 лет было показано 144 эпизода "Львиного логова", в котором Юдит Уильямс сидит...
Культура

За десять лет, организация 418 участвует в многочисленных сделках.

За последние десять лет 'Львиный ров' наблюдал за разнообразными презентациями на конкурсе начинающих предприятий. Этот памятный сезон начнётся 2 сентября.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Что означает этот особенный светофор, встречающийся редко в 13 случаях на немецких дорогах?
Авто

Что означает этот особенный светофор, встречающийся редко в 13 случаях на немецких дорогах?

Германия широко признана лесом указателей, многие из которых обучаются в классах вождения. Тем не менее, время от времени встречаются исключения, которые вызывают множество вопросов при их обнаружении.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Владимир Путин, президент России, в настоящее время общается с учениками из школы в Кызыле,...
Политика

06:31 Демонстрация беспилотных летательных аппаратов с огненными установками в России

06:31 Демонстрация беспилотных летательных аппаратов с огненными установками в России Во время конфликта в Украине велось много дискуссий о различных видах оружия, в том числе о дронах-огнеметателях. Недавно появились видеозаписи, якобы показывающие использование такого оружия, которое, по-видимому, сжигает позиции российской военной техники и обширные лесные массивы. 18:09 Новая

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Первоначальная часть planned Baltic Sea tunnel на Фехмарн была затоплена. Еще 89 частей planned на...
Федеральные земли Германии

Первый участок туннеля под Балтийским морем находится под водой.

Запуск Балтийского туннеля, соединяющего Германию и Данию, запланирован на 2029 год. Первый сегмент из 89 комплектов туннеля уже погружен.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно