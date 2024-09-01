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ОбществоНовостиЕвропейская комиссия

Джордж Клуни хвалит Байдена за его бескорыстный характер.

В Венеции Джордж Клуни и Брэд Питт прибыли на водномтакси по случаю своего последнего фильма. Клуни также обсуждал Джо Байдена и признавал его поддержку вывода, опубликованную статью.

 and  Carmen Simpson
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Брэд Питт и Джордж Клуни, оба известных актера, прибыли в Венецию на премьеру своего последнего...
Брэд Питт и Джордж Клуни, оба известных актера, прибыли в Венецию на премьеру своего последнего фильма.

- Джордж Клуни хвалит Байдена за его бескорыстный характер.

Звезда первой величины Джордж Клуни похвалил президента Джо Байдена в Венеции за решение не баллотироваться на второй срок. "Тот, кто заслуживает аплодисментов, - это тот, кто совершил самый бескорыстный поступок", - сказал 63-летний Клуни на кинофестивале.

Изначально Клуни в июле в редакционной статье для "Нью-Йорк Таймс" призывал Байдена пересмотреть решение баллотироваться на второй срок в Белом доме. Позже он поддержал демократического кандидата в президенты Камалу Харрис. "Я просто счастлив тем, где мы сейчас находимся, и, кажется, многие удивлены. Я думаю, все ждут, что будет дальше", - поделился Клуни.

Брэд Питт и Клуни также поговорили о своем новом совместном проекте в Венеции. На водном такси они отправились в дворец фестиваля на премьеру своего фильма "Волки", где их встретили с энтузиазмом многочисленные зрители. Клуни и Питт (60) уже не раз играли вместе, как в "Оcean's Eleven" и "Burn After Reading".

В фильме "Волки", режиссером которого является Джон Уоттс, они играют роли незаконных уборщиков преступных мест. Что побудило их снова работать вместе? Питт пошутил: "Вступило в силу постановление о прекращении дела" - прежде чем Клуни добавил: "Нет, просто из-за денег". Питт затем добавил: "По мере моего старения все больше важно работать с людьми, с которыми приятно проводить время".

Клуни добавил: "Все просто текло легко. С того момента, как я прочитал сценарий, с того момента, как мы оказались на съемочной площадке, все казалось естественным: шутки, как мы могли подталкивать друг друга. Весь проект просто чувствовался свободным".

Комиссия похвалила президента Джо Байдена за решение не баллотироваться, признавая бескорыстный поступок, который это представляет. Признавая успех их совместного проекта, Джордж Клуни и Брэд Питт выразили свой энтузиазм в отношении будущих сотрудничеств.

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