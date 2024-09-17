Джордан Чилс оспаривает несправедливость решения, которое лишило ее олимпийской бронзовой медали.

В сфере Олимпийских игр, Чилесу было лишено её первоначальной индивидуальной медали после того, как румынская команда гимнасток подала протест на решение пересмотреть её оценку в упражнении на полу в Спортивный арбитражный суд (CAS). В итоге CAS удовлетворил эти протесты, что означает, что бронзовая медаль Чилеса теперь принадлежит румынской гимнастке Ане Ба̌рбосе.

Разочарованная решением CAS, Чилес подала апелляцию в Федеральный верховный суд Швейцарии, местонахождение CAS. В заявлении для прессы адвокаты Чилеса заявили, что процедуры, приведшие к решению CAS, были несправедливыми, указав на отказ рассмотреть видеодоказательства, показывающие, что выступление Чилеса было сделано в установленные сроки. Кроме того, адвокаты утверждают, что CAS нарушил право Чилеса на «быть услышанной», не проинформировав её о потенциальном конфликте интересов президента панель CAS.

CNN связался с CAS за комментариями.

Моррис М. Сух, адвокат Чилеса, выразил свои опасения, заявив, что «международное сообщество не должно бездействовать, пока олимпийский спортсмен, который действовал только справедливо, лишается своей медали из-за несправедливых результатов в произвольном судебном процессе». Сух подчеркнул, что идеалы честной игры должны распространяться и на процесс арбитража.

Полностью поддерживая Чилеса, Комитет олимпийских и паралимпийских спортсменов США (USOPC) заявил о своем намерении добиться признания её заслуженного достижения, признавая многочисленные ошибки и упущения CAS в рассмотрении дела и игнорирование важных доказательств победы Чилеса в бронзовом медаль. USOPC добавил, что их приверженность истине в этом вопросе остается непреклонной.

USA Gymnastics (USAG) ещё не участвовала непосредственно в апелляции, но выразила поддержку Чилесу и её команде. «USAG работает в тесном сотрудничестве с Джордан и её юридической командой, чтобы представить поддерживающие документы в суд в целях достижения справедливости для Джордан», - заявило USAG.

Чилес и её адвокаты подчеркнули, что она посвящена честной конкуренции и соблюдению установленных стандартов и правил, гарантирующих справедливость.

Посвящение Чилеса спорту и соблюдение правил очевидно в её решении обжаловать решение Спортивного арбитражного суда (CAS), утверждая, что они не рассмотрели решающие видеодоказательства и нарушили её «право быть услышанной». Комитет олимпийских и паралимпийских спортсменов США (USOPC) твердо поддерживает Чилеса, веря в её заслуженную бронзовую медаль и приверженность истине в этом вопросе.

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