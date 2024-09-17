Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовости

Джордан Чилс оспаривает несправедливость решения, которое лишило ее олимпийской бронзовой медали.

Адвокаты Йордана объявили в понедельник, что подали апелляцию на решение, которое привело к лишению Йордан Чайлз олимпийской bronzovoy medal как gymnasticka США.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 2 минут
Во время церемонии награждения на 바닥ном упражнении у женщин на Олимпийских играх в Париже 2024 года...
Во время церемонии награждения на 바닥ном упражнении у женщин на Олимпийских играх в Париже 2024 года американский гимнастJordan Chilesпоказывает позу.

Джордан Чилс оспаривает несправедливость решения, которое лишило ее олимпийской бронзовой медали.

В сфере Олимпийских игр, Чилесу было лишено её первоначальной индивидуальной медали после того, как румынская команда гимнасток подала протест на решение пересмотреть её оценку в упражнении на полу в Спортивный арбитражный суд (CAS). В итоге CAS удовлетворил эти протесты, что означает, что бронзовая медаль Чилеса теперь принадлежит румынской гимнастке Ане Ба̌рбосе.

Разочарованная решением CAS, Чилес подала апелляцию в Федеральный верховный суд Швейцарии, местонахождение CAS. В заявлении для прессы адвокаты Чилеса заявили, что процедуры, приведшие к решению CAS, были несправедливыми, указав на отказ рассмотреть видеодоказательства, показывающие, что выступление Чилеса было сделано в установленные сроки. Кроме того, адвокаты утверждают, что CAS нарушил право Чилеса на «быть услышанной», не проинформировав её о потенциальном конфликте интересов президента панель CAS.

CNN связался с CAS за комментариями.

Моррис М. Сух, адвокат Чилеса, выразил свои опасения, заявив, что «международное сообщество не должно бездействовать, пока олимпийский спортсмен, который действовал только справедливо, лишается своей медали из-за несправедливых результатов в произвольном судебном процессе». Сух подчеркнул, что идеалы честной игры должны распространяться и на процесс арбитража.

Полностью поддерживая Чилеса, Комитет олимпийских и паралимпийских спортсменов США (USOPC) заявил о своем намерении добиться признания её заслуженного достижения, признавая многочисленные ошибки и упущения CAS в рассмотрении дела и игнорирование важных доказательств победы Чилеса в бронзовом медаль. USOPC добавил, что их приверженность истине в этом вопросе остается непреклонной.

USA Gymnastics (USAG) ещё не участвовала непосредственно в апелляции, но выразила поддержку Чилесу и её команде. «USAG работает в тесном сотрудничестве с Джордан и её юридической командой, чтобы представить поддерживающие документы в суд в целях достижения справедливости для Джордан», - заявило USAG.

Чилес и её адвокаты подчеркнули, что она посвящена честной конкуренции и соблюдению установленных стандартов и правил, гарантирующих справедливость.

Посвящение Чилеса спорту и соблюдение правил очевидно в её решении обжаловать решение Спортивного арбитражного суда (CAS), утверждая, что они не рассмотрели решающие видеодоказательства и нарушили её «право быть услышанной». Комитет олимпийских и паралимпийских спортсменов США (USOPC) твердо поддерживает Чилеса, веря в её заслуженную бронзовую медаль и приверженность истине в этом вопросе.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Баварский титан Томас Мюллер достиг еще одной важной вехи
Спорт

Баварский титан Томас Мюллер достиг еще одной важной вехи

Баварский титан Томас Мюллер достиг еще одной важной вехи Продолжается рекордная серия, даже в Лиге чемпионов: неудержимый Томас Мюллер теперь сыграл 152 матча в элитном турнире за "Баварию", выйдя на поле против "Динамо Загреб", и стал единственным рекордсменом по количеству матчей в Лиге чемпионов за один

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Таговайлоа делает перерыв в нескольких матчах, ищет совет у специалиста по головному мозгу
Спорт

Таговайо отменяет несколько матчей и обращается за консультацией к неврологу

Таговайо отменяет несколько матчей и обращается за консультацией к неврологу Квотербек Тюа Тагоайвоаа взял паузу в составе Miami Dolphins из-за третьего сотрясения мозга за два года. Как сообщают американские СМИ, команда поместила Тагоайвоаа в список травмированных, что означает, что он пропустит как минимум четыре матча. Скайлар Томпсон, таким образом, готов

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
В первом матче Лиги чемпионов после Клоппа "Ливерпуль" показал впечатляющую форму.
Спорт

В первом матче Лиги чемпионов после Клоппа "Ливерпуль" показал впечатляющую форму.

В первом матче Лиги чемпионов после Клоппа "Ливерпуль" показал впечатляющую форму. Ливерпуль ФК одержал первую победу в Лиге чемпионов под руководством нового тренера Арне Слота. Английская команда продемонстрировала свой класс, обыграв АК Милан со счетом 3:1 (2:1), несмотря на предыдущее домашнее поражение 0:1 от Ноттингем

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Ранее испорченная организация превращается в любимую
Спорт

Ранее испорченная организация превращается в любимую

Ранее испорченная организация превращается в любимую Возрождение DEL: Рекордное количество зрителей и доходов. Новый сезон обещает сохранить этот успех. С момента пандемии COVID-19 лига, первой внедрившая независимые спортивные компании и видеоассистентов судей в различных видах спорта, демонстрирует впечатляющий рост во всех сферах. Лига по хоккею с шайбой в Германии (DEL)

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

Военные силы Ливана берут под контроль улицу в Бейруте после взрывов 17 сентября 2024 года.
Главные темы

Непредвиденные взрывы с шифрованных пежеров раскрывают значительную уязвимость.

Множество пейджеров, носимые соратниками Хезбollah, взорвались почти одновременно, отмечая пик серии тайных убийств и киберприступов в регионе.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
В центре Флинта, Мичиган, 17 сентября 2024 года, республиканский кандидат в президенты и бывший...
Политика

Трамп приспосабливает свою кампанию к значимому штату Мичиган, возвращаясь на политическую сцену после предполагаемой попытки убийства.

Бывший президент США Дональд Трамп выступил перед аудиторией в Мичигане в прошлый вторник, предложив substantial тарифы на импорт из Китая, Мексики и других стран. По его словам, такие тарифы должны укрепить автомобильную промышленность Мичигана и спровоцировать значительный экономический рост.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Российские военные участвующие в церемонии 9 мая 2021 года
Политика

В 21:59 Молдова и Германия завершают соглашение, посвященное кибербезопасности.

В 21:59 Молдова и Германия завершают соглашение, посвященное кибербезопасности. 18:22 Пограничный контроль Украины останавливает бегущих граждан После двух с половиной лет конфликта украинская армия отчаянно нуждается в новобранцах. Однако многие мужчины хотят уклониться от военной службы и пытаются бежать в соседние страны, такие как Молдова. Их ловят на

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Российские военнослужащие демонстрируют свою военную силу во время памятного мероприятия 9 мая 2021...
Политика

Соединенные Штаты стремятся увеличить свои запасы нефти.

Соединенные Штаты стремятся увеличить свои запасы нефти. 00:45 Две жизни унесены, пятеро ранены в результате нападения на Сaporischschja Россия атаковала регион Сaporischschja ночью, оставив не менее двух гражданских погибшими и пятерых ранеными, как объявил губернатор Иван Федоров. Федоров также сообщил, что Россия провела массивную атаку на общину Комышувка в

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно