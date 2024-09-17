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Джонсон организует мрачное голосование по финансированию финансовой стратегии, после чего переходит к следующей фазе

Представитель Республиканской партии имени М. Джонсона предлагается к среде голосование по шестимесячному проекту бюджета для правительства, который, как ожидается, будет неполным, так как политик из Луизианы стоит перед задачей показать его невозможность принять в следующий шаг.

 and  Vladimir Milov
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Пол в здании Палаты представителей Капитолия США, где спикер Палаты представителей Майк Джонсон...
Пол в здании Палаты представителей Капитолия США, где спикер Палаты представителей Майк Джонсон переходит от своего офиса 12 сентября в округе Колумбия (Вашингтон, округ Колумбия).

Джонсон организует мрачное голосование по финансированию финансовой стратегии, после чего переходит к следующей фазе

Джонсону пришлось снять с повестки дня собрания законопроект, содержащий спорную поправку, направленную на ограничение права голоса нерезидентов, из-за значительного противодействия внутри своей партии. Однако спикера бомбардируют консерваторы и кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп, требуя укрепить безопасность выборов, так как Трамп продолжает сеять сомнения в справедливости выборов в преддверии выборов 2024 года.

Планируемое представление законопроекта на повестку дня собрания этой неделе, по словам двух помощников ГОП, должно подчеркнуть его неизбежную неудачу, что, в свою очередь, расчистит путь для перехода спикера к плану Б, хотя подробности этого пока неясны. Бюджет правительства истекает в конце месяца.

Представление законопроекта о финансировании на повестку дня собрания, только чтобы увидеть, как он терпит неудачу, раскроет серьезные разногласия внутри конференции ГОП в Палате представителей, но Джонсону снова приходится столкнуться с серьезным вызовом, пытаясь управлять тонким большинством и требованиями Трампа. Кандидат в президенты от ГОП выразил, что если республиканцы не получат "неопровержимых гарантий" в вопросе безопасности выборов, они не должны одобрять продление финансирования.

"Конгрессу необходимо незамедлительно выполнить две задачи: ответственно финансировать федеральное правительство и гарантировать чистоту наших выборов", - заявил Джонсон во вторник, объявляя о запланированном голосовании.

"Я призываю всех моих коллег сделать то, что справедливо ожидают и заслуживают большинство граждан этой страны - предотвратить голосование неграждан на американских выборах".

Кроме возражений ГОП против стратегии, шестимесячный законопроект о финансировании с привязанной к нему поправкой о голосовании считается мертворожденным в Сенате.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил во вторник в связи с планом спикера провести голосование по предложению ГОП о финансировании: "Единственное, чего он добьется, - это продемонстрирует, что он тупик. Нам нужна вместо этого би-partisan план".

Если Трамп останется непреклонным в своих требованиях, это может усложнить задачу Конгресса по принятию "чистого" продления финансирования, что на Капитолийском холме считается единственным реальным вариантом для предотвращения закрытия.

Джонсон согласился с Трампом в вопросе финансирования правительства, заявив CNN Джейку Тапперу в прошлую неделю: "Я считаю, что президент Трамп говорит именно то, что я говорил, а именно - нам нужны гарантии в вопросе безопасности выборов и финансирования правительства".

Шестимесячный план финансирования от республиканцев Палаты представителей продлит финансирование правительства до марта 2025 года. Проект включает в себя законопроект SAVE Act, который был ранее одобрен Палатой представителей в качестве самостоятельного законопроекта в июле и потребует документального доказательства гражданства США для регистрации на федеральных выборах, несмотря на то, что уже незаконно для неграждан голосовать на федеральных выборах.

Представитель ГОП Томас Масси выразил свое несогласие в ответ на объявление о голосовании, написав в X: "Спикер Джонсон притворяется, что борется, прикрепляя блестящий предмет (которого он впоследствии откажется) к законопроекту, который поддерживает наш путь расточительного расходования средств. Я не буду участвовать в этом обмане. Я твердо против".

Корреспондент CNN Энни Грейер внесла вклад в этот отчет.

Продолжающиеся дебаты об обеспечении безопасности выборов в политике привели к давлению на Джонсона для решения этих вопросов, с требованием Трампа принять меры. Несмотря на согласие Джонсона с Трампом в отношении необходимости гарантий безопасности выборов, предлагаемый законопроект о финансировании, включающий поправку о SAVE Act, сталкивается с серьезным противодействием из-за своей спорной поправки о голосовании.

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