- Джонни Депп покажет свой второй фильм под названием "Моди" на фестивале.

Джонни Депп (61) обеспечил престижное место для премьеры своего второго режиссерского проекта. Звезда "Пиратов Карибского моря" представит свой фильм "Моди - Три дня на грани безумия" на кинофестивале в Сан-Себастьяне. Депп, как актер и режиссер, намекнул на предстоящий глобальный запуск в сентябре через историю в Instagram. Его продюсерская компания IN.2 выразила свой восторг на платформе X, выразив радость по случаю дебюта фильма в рамках 72-го события в северном испанском городе. "Моди" будет показан вне конкурса.

Фильм рассказывает об итальянском художнике Амедео Модильяни (1884 - 1920) и возглавляется звездным составом, в котором снимаются Риккардо Скамарчио, Бруно Гуэрри и Аль Пачино. Сюжет сосредоточен на трех напряженных днях художника в Париже во время Первой мировой войны. В январе Депп представил первые изображения проекта и выразил благодарность Пачино (84) за то, что он привлек его к проекту. Это второй режиссерский проект Деппа после "Храброго" 1997 года. Недавно он появился в историческом драматическом фильме "Жанна дю Барри" (2023).

Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне считается самым значительным кинособытием в Испании. 72-й фестиваль пройдет с 20 по 28 сентября. Главный приз, "Золотая раковина", назван в честь формы залива, где находится столица Страны Басков.

Фильм Джона Деппа "Моди - Три дня на грани безумия" не только дебютирует на кинофестивале в Сан-Себастьяне, но и будет представлен в Испании, подчеркивая важность страны в глобальной киноиндустрии.

Несмотря на то, что Амедео Модильяни был итальянским художником, его жизнь и творчество вызвали значительный интерес в Испании, делая кинофестиваль в Сан-Себастьяне подходящим местом для международной премьеры фильма.

Читайте также: