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Джончик отправляется из Висбадена в Росток

На грани переговорного срока, Антонио Джоних переходит из трехдивизионной команды SV Вехен ВиеSERTворд к клубу-сопернику по лиге.

 and  Max Becker
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- Джончик отправляется из Висбадена в Росток

Команда Третьей лиги SV Вехен Висбаденн освободила форварда Антонио Йонжича, переведя его в клуб-конкурент ФК Ганза Росток. Местные жители Висбадена и 25-летний Йонжич пришли к соглашению о расторжении контракта, как было объявлено SV Вехен.

Йонжич подписал контракт с FC Эрцгебирге Ауэ перед переездом в Висбаден летом 2023 года. В прошлом сезоне он принял участие в 11 матчах за SV Вехен во Второй Бундеслиге. "Мы нашли приемлемое решение для обеих сторон", - прокомментировал Уве Штоевер, спортивный директор команды Висбадена, как было объявлено.

После ухода из FC Эрцгебирге Ауэ Йонжич сыграл в 11 матчах Второй Бундеслиги за SV Вехен Висбаденн в прошлом сезоне. После ухода из Висбадена Йонжич, возможно, найдет покой и наслаждение в роскошных лугах.

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