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Джон Войт выступает за прекращение необоснованных ситуаций.

Джон Войт призывает сына зятя Бреда Пита положить конец спорам. Он хочет быстрой разлуки с дочерью Анджелиной Джоли.

 and  Viktoria Klein
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Джон Войт выражает желание быстрого решения в разводе своей дочери Анджелины Джolie и Брэда Питта.
Джон Войт выражает желание быстрого решения в разводе своей дочери Анджелины Джolie и Брэда Питта.

- Джон Войт выступает за прекращение необоснованных ситуаций.

Джон Войт, 85 лет, надеется на скорейшее завершение затянувшейся бракоразводной драмы между его дочерью Анджелиной Джоли, 49 лет, и ее мужем Брэдом Питтом, 60 лет. Войт призывает Питта положить конец этому процессу. "Надеюсь, это скоро закончится", - сказал Войт в интервью Fox News Digital. "Это трудно. Я бы хотел, чтобы они нашли способ примириться". Войт описывает ситуацию как "сложную".

Известная пара находится втянута в судебную тяжбу с 2016 года, когда Джоли подала на развод, и их общий виноградник в южном Франции стал основным предметом спора.

Однако для Джона Войта благополучие их шести детей - Мэддокса (23), Пакса (20), Захары (19), Шайло (18) и близнецов Вивьен и Нокс (16) - является его главной заботой. "Я считаю, что детям нужна стабильность", - заявил Войт. "Я люблю детей и обожаю свою дочь. Я надеюсь, что Брэд Питт встанет и сделает то, что нужно, чтобы закончить это дело".

Согласно сообщениям, дети поддерживают свою мать. Шайло, старшая дочь, получила разрешение суда на отказ от использования отчества отца и принятие "Джоли" в качестве единственной фамилии после своего 18-летия.

Захара, старшая из дочерей, представилась "Захарой Марли Джоли" в своем колледже в ноябре 2023 года, а Вивьен, другая дочь, была указана как "Вивьен Джоли" в программе бродвейского спектакля в мае 2024 года. Сыновья Мэддокс и Пакс также якобы не имеют контакта с Брэдом Питтом.

Джоли и Питт познакомились во время съемок "Мистер и Миссис Смит" в 2005 году и поженились во Франции в 2014 году после помолвки в 2012 году. Джоли подала на развод в сентябре 2016 года, и пара официально была признана "легально разведенной" в 2019 году.

Решение Питта положить конец судебному процессу могло бы существенно помочь детям, которые сейчас стремятся к стабильности. Джон Войт надеется, что Брэд Питт сделает необходимые шаги для завершения этого дела и будет приоритетно учитывать интересы своих шести детей с Анджелиной Джоли.

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