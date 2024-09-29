"Джон Эштон, известный своей ролью в "Копсе Беверли Хиллз", скончался".

Джон Эштон, известный своей жесткой игрой в роли строгого, слегка педантичного и буквоеда полицейского в серии "Бeverly Hills Cop", ушел из жизни в возрасте 76 лет. Согласно заявлению его представителя, он мирно скончался в четверг в Форт-Коллинс, Колорадо, после продолжительной борьбы с раком.

За 50-летнюю карьеру в Голливуде Эштон снялся более чем в 200 фильмах, телешоу и театральных постановках. Однако его прорывом стала главная роль в 1984 году в фильме "Бeverly Hills Cop" вместе с восходящей звездой Эдди Мёрфи.

Эштон сыграл детектива Джона Таггарта в трех из четырех фильмов серии. Он также присоединился к четвертому фильму, выпущенному Netflix в 2022 году. В первых фильмах он часто конфликтовал с нестандартным Акселем Фоли (Эдди Мёрфи), особенно когда его напарник, детектив Билли Роузвуд (Джесс Рейнхолд), был легко покорен методами Фоли.

Родившийся в Спрингфилде, Массачусетс, Эштон также появился в телесериале "MAS*H". Он снялся в фильме 1988 года "Midnight Run" в роли соперника-охотника за головами opposite Роберта Де Ниро. Он также был постоянным участником B-фильмов.

Помимо своего возвращения в серию "Бeverly Hills Cop", последней ролью Эштона была роль со-ведущего шоу "Ashton and Davis Show" на ESPN Radio. Его преемник, Алан Соммерс, сказал TMZ: "Джон оставляет после себя наследие любви, преданности и обязательств".

Несмотря на разнообразные роли в многочисленных фильмах и телешоу, роль детектива Джона Таггарта в серии "Бeverly Hills Cop" принесла Джону Эштону значительное признание в Соединенных Штатах Америки. После своего успеха в сериале Эштон также появился в нескольких эпизодах популярного телешоу "MAS*H", которое также происходит в Соединенных Штатах Америки.

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