Джоэл и Филадельфия 76ers достигли соглашения о продлении контракта на сумму около 193 миллионов долларов.

Договор включает пункт, который, если он будет активирован, продлит пребывание MVP НБА 2022-23 в Филадельфии до конца сезона 2028-29, гарантируя ему примерно $300 миллионов, что делает его одним из самых дорогих контрактов в истории НБА, согласно ESPN и The Athletic.

Общие профессиональные доходы Эмбиида составят $514,8 миллиона, что позволит ему присоединиться к Леброну Джеймсу, Стефену Карри, Кевину Дюранту и товарищу по команде Полу Джорджу в клубе НБА с доходом более $500 миллионов.

В заявлении Эмбиид сказал: "Я начал свой путь в Sixers и хочу провести остаток своей карьеры здесь. Я не знал, насколько мне повезло оказаться в Филадельфии, когда меня выбрали в 20 лет из Камеруна".

"Несмотря на взлеты и падения, этот город и его фанаты были замечательными, и я очень благодарен за их поддержку. Я хочу выразить свою благодарность Джошу (Харрису), Дэвиду (Блитцеру) и всей организации. Филадельфия кажется моим домом, и пришло время привести в это сообщество чемпионство НБА".

Эмбиид, который принадлежит к "76ers" с 2014 года, когда его выбрали под третьим номером на драфте НБА, столкнулся с несколькими проблемами в прошлом сезоне из-за травмы колена.

Тем не менее, в матчах, в которых он принимал участие, игрок, родившийся в Камеруне, неизменно блистал, набирая в среднем 34,7 очка, 11,0 подбора и 5,6 передачи. "76ers" имели впечатляющий рекорд 31-8 в матчах, в которых играл Эмбиид.

Летом Эмбиид также выиграл золотую медаль с командой США на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Джош Харрис, управляющий партнер "76ers", выразил свою радость в заявлении, сказав: "Джоэл закрепил за собой статус одного из величайших игроков Sixers всех времен и находится в отличном положении, чтобы стать одним из лучших игроков, когда-либо ступавших на паркет. Мы рады, что этот контракт сохранит его и его семью в Филадельфии на долгие годы".

За свою карьеру Эмбиид пять раз попадал в команду всех звёзд НБА, семь раз подряд участвовал в матче всех звёзд НБА и дважды подряд становился чемпионом НБА по результативности (в сезонах 2021-22 и 2022-23).

Хотя Эмбиид ещё не выиграл чемпионство НБА, у него может быть лучший шанс сделать это в следующем сезоне, играя вместе с Джорджем и самым прогрессирующим игроком НБА 2024 года Тайресом Макки.

Вне сезона Эмбиид посвятил себя восстановлению после травмы колена, чтобы быть готовым к следующему сезону. Город Филадельфия и его спортивные фанаты праздновали, так как новый контракт Эмбиида гарантировал его присутствие в профессиональной баскетбольной сцене города, ещё больше укрепляя любовь к своему местному звездному игроку и любимому спорту.

Читайте также: