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"Джоан Челимо, бегущая на длинные дистанции, выражает свое недоумение, спрашивая: "Где человечность?" после смерти Ребекки Чептегей".

При первой встрече с Ребеккой Чептегей, Джоан Челимо вспоминает, что видела свою состязавшуюся в беге на дальние дистанции как обычное, веселое девушку, довольную участием в Олимпийских играх.

 and  Mark Rodriguez
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"Джоан Челимо, бегущая на длинные дистанции, выражает свое недоумение, спрашивая: "Где человечность?" после смерти Ребекки Чептегей".

Дуэт начал общаться после финиша в женском марафоне в Париже в прошлом месяце, Челимо представляла Румынию, а Чептегеи Уганду.

"Мы вели эти беседы после гонки, и она была просто очень доброй", - говорит Челимо CNN Спорт. "Можно было почувствовать, что она трудолюбивая.

И честно говоря, я не заметила никаких признаков борьбы - по ее поведению было невозможно сказать, что она переживает что-то. И это меня очень огорчает".

Несколько недель спустя после марафона на Олимпиаде Чептегеи умерла в возрасте 33 лет, succumbing to ожогам, причиненным ее бойфрендом Диксоном Ндиемой во время нападения на ее дом в Кении.

Полиция округа Транс-Нзоя сообщила, что Чептегеи облили бензином Ндиема, который ворвался в ее дом с канистрой бензина и поджег ее после спора о земле. Ндиема также умер от ожогов, полученных во время нападения.

"Я не знаю, куда ушла человечность", - говорит Челимо. "Я чувствую, что нужно сделать больше. Мы должны объединиться как один голос, не только женщины, но и мужчины. Все в обществе и сообществе просто должны объединиться и посмотреть, как мы можем положить конец этому".

"Я была очень грустной. Некоторые ночи я не могла спать. Это было ужасно", - добавляет она.

После трагедии Челимо посетила дом Чептегеи, чтобы увидеть место нападения и узнать ужасающие подробности от детей Чептегеи, которым 11 и 9 лет.

Челимо узнала, как Чептегеи пыталась потушить огонь, охвативший ее тело, теребясь о дерево и катясь по траве, отчаянно пытаясь сделать все, чтобы остановить горение.

"По обугленной траве можно было увидеть некоторые участки, где трава полностью отсутствовала", - говорит она.

Челимо участвует в чемпионате Европы по легкой атлетке в 2023 году в Риме.

"В тот момент я решила для себя: 'Я буду бороться за справедливость. Я не хочу, чтобы это повторилось'".

Челимо является членом совета директоров Tirop's Angels, организации, созданной спортсменами после убийства кенийской бегуньи на длинные дистанции Агнес Тироп в 2021 году, чей муж, Ибрагим Ротич, обвиняется в ее убийстве. Ротич не признал себя виновным, согласно Reuters, и дело продолжается.

Tirop's Angelsaims to бороться с насилием в отношении пола в Африке и во всем мире. Среди его целей - empowering женщин и девочек, подверженных насилию, расширять услуги, доступные выжившим, интенсифицировать усилия по превращению политические обещания в реальность и вовлекать мужчин и мальчиков в профилактические усилия.

Организация также проводит благотворительные мероприятия - включая марафоны и полумарафоны - для продвижения осведомленности о насилии в отношении пола и празднования жизни жертв. В пятницу, за день до похорон Чептегеи на востоке Уганды, Tirop's Angels провел марш против фемицида в кенийском городе Элдорет.

Было много трудностей на пути у тех, кто участвовал в Tirop's Angels, особенно в начале.

"В первый раз, когда мы начали Tirop's Angels, мы столкнулись с большим количеством отказов", - говорит Челимо. "Нас не приняли в сообществе, потому что они видели нас как 'это просто девочки, которые против браков, они хотят разлучить людей'". Но когда они начали включать мужчин в свои мероприятия, их приняли.

Согласно данным правительства за 2022 год, более четверти мужчин и треть женщин в возрасте 15-49 лет испытали физическое насилие в Кении, "совершенное супругом/супругой, интимным партнером или кем-либо еще". Опрос также показывает, что "брачный статус связан с опытом насилия среди женщин... женщины, которые когда-либо были замужем, гораздо чаще испытывали насилие с возраста 15 лет, чем те, кто никогда не был замужем (41% против 20%)".

По словам Челимо, проблема насилия в отношении женщин в Кении исходит из устаревших идей о гендерных ролях, и международные спортсменки-женщины часто становятся мишенью из-за своего финансового успеха.

"Эти женщины идут против традиционных норм, где женщина была только на кухне и заботилась о детях", - говорит она, добавляя: "Женщины-спортсменки сейчас путешествуют и знают свои права и хотят выйти и заговорить. Они становятся более независимыми, финансово независимыми, и когда они хотят развестись, они могут".

В прошлом году Ребекка Чептегеи приняла участие в Чемпионате мира по легкой атлетике, проведенном в Будапеште.

Месяцы спустя после смерти Тироп в возрасте 25 лет еще одна кенийская спортсменка, 28-летняя Дамарис Мутуа, была найдена задушенной в доме с подушкой на лице. Мутуа заняла третье место на полумарафоне в Анголе earlier в том же месяце.

Участвовавшая в международных соревнованиях в течение нескольких лет Чептегеи впервые соревновалась на Олимпиаде в Париже, заняв 44-е место в марафоне.

Ее мать, Агнес, вспоминала ее как "хорошего ребенка", в то время как ее отец, Джозеф, обвинил кенийское правительство и полицию в том, что они не смогли предотвратить смерть своей дочери, saying что семья ранее сообщала о правонарушениях Ндиемы по поводу домашнего насилия.

Ни кенийская полиция, ни Directorate of Criminal Investigations Kenya не ответили на запрос CNN.

"Она заговорила", - говорит Челимо, "она рассказала людям вокруг, она сообщила об этом в полицию. Ничего не было сделано. Поэтому крик семьи был 'Мы просто хотим справедливости; мы просто хотим большей поддержки от правительства'".

Когда она говорит, Челимо делает это с разбитым сердцем. Она сожалеет о боли, причиненной детям Чептегеи - "шрамах, которые они останутся" - и хочет лучших систем защиты для будущих поколений женщин.

"Я не только за деньгами гонюсь, ясно? Я бегу ради каждой женщины, которая на меня смотрит, проходящей через свои собственные трудности.

Вот что пришло мне в голову: 'Я должен присматривать за своими'.

В истории помогли CNN Нимпи Принсвилл и Фейт Карими."

В Элдорете, Кения, происходит демонстрация в ответ на смерть Чептегея.

Челимо выразила свою печаль по поводу смерти Чептегея, сказав: "Нам нужно объединиться как один голос, чтобы положить конец насилию в отношении пола". Позже Челимо упомянула о своем участии в Tirop's Angels, организации, борющейся с насилием в отношении пола, и их миссии по empowering женщин и продвижению осведомленности об этих проблемах через события, подобные марафонам.

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