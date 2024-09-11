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Джо Джонас и Софи Тернер официально расторгли свой брак.

 and  Viktoria Klein
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Джо Джонас и Софи Тернер официально расторгли свой брак.

После того, как Джо Джонас подал на развод более года назад, его расставание с Софи Тернер было наполнено спорами о опеке и другими проблемами. Сейчас кажется, что их развод finally официально оформлен. Но это также означает конец их войны за опеку?

Как сообщает TMZ, развод двух знаменитостей был официально завершен. В 2023 году Джонас подал на расторжение брака с "Игрой престолов" звездой. Судья, похоже, утвердил развод после того, как бывшие супруги достигли конфиденциального соглашения.

Развод положил конец четырехлетнему союзу знаменитой пары. Джонас и Тернер начали встречаться в 2016 году и поженились 1 мая 2019 года в Лас-Вегасе. Их первая дочь, Уилла, родилась в 2020 году, а вторая дочь, Дельфина, присоединилась к семье в 2022 году. Джонас подал на развод в начале сентября 2023 года.

Иск Тернер

Споры об опеке якобы обострились вскоре после того, как Джонас и Тернер объявили обamicable расставании в социальных сетях в сентябре 2023 года. THEN Тернер якобы подала в суд на Джонаса, утверждая, что он удерживает паспорта их детей, чтобы помешать им путешествовать в Англию.

По словам адвокатов Тернер, внезапное расставание последовало после жаркой ссоры 15 августа 2023 года. Тернер также заявила, что узнала о подаче Джонасом заявления о разводе из средств массовой информации. Представители Джонаса опровергли все обвинения.

В октябре 2023 года бывшие супруги якобы начали медиацию, чтобы достичь соглашения по вопросам собственности и опеки. Кажется, они успешно разрешили свои разногласия.

С оформлением развода Джо Джонас и Софи Тернер теперь могут сосредоточиться на совместном воспитании своих детей. Несмотря на разногласия, музыка всегда будет общей связью для их семьи, так как Джонас - известный музыкант.

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