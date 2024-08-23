Джип "Мститель" оснащается повышенной электрической силой, но это не только это.

Stellantis Corporation продолжает расширять линейку своих mild hybrid автомобилей. Последним в списке стал Jeep Avenger 4xe, который получил немного больше электрической мощности, чем раньше, и стал более приспособленным к бездорожью.

Технология гибрида считается важным шагом на пути к полноценным электрическим силовым установкам. Электродвигатель дополняет внутренний двигатель, который служит основным источником питания. Значительная экономия топлива происходит за счет способности восстанавливать кинетическую энергию во время торможения, которая в противном случае терялась бы в виде тепла. Эта собранная энергия может храниться в батарее и использоваться для питания электродвигателя.

Stellantis оснащает несколько моделей mild hybrid системами, чтобы облегчить переход к электромобильности для клиентов. Вопросы о запасе хода здесь неактуальны, так как автомобили можно заправлять традиционным способом после полной зарядки. Термин "mild" относителен, так как модели Stellantis оснащены электродвигателями мощностью 28 л.с., которые не только повышают производительность, но и могут самостоятельно приводить автомобиль в движение.

Jeep Avenger 4xe теперь оснащен новой версией этой силовой установки, использующей два электродвигателя мощностью 28 л.с. Stellantis воспользовался этой возможностью, чтобы улучшить внедорожные качества компактного SUV, внедрив новую разработку многорычажной задней оси для увеличения артикуляции. Это означает, что Jeep сможет лучше преодолевать препятствия в будущем. Однако основной целью является повышение маневренности автомобиля в городских условиях, учитывая популярность компактных SUV в городах.

Avenger 4xe стал более способным к бездорожью

Пресс-релиз в основном сосредоточен на динамике, а не на внедорожных характеристиках. Тем не менее, инженеры обеспечили 1900 Ньютон-метров крутящего момента задних колес, что позволяет Avenger 4xe подниматься по гравию на склоны до 40 процентов, даже если передняя ось теряет сцепление, он все еще может преодолевать подъемы в 20 процентов.

Распределение мощности адаптивно и регулируется бортовым компьютером Avenger 4xe. В диапазоне низких скоростей до 30 км/ч система обеспечивает стабильное распределение мощности 50:50, что предпочтительно для бездорожья. Между 31 км/ч и 90 км/ч задняя ось активируется избирательно. Выше 90 км/ч система отключает задние колеса от силовой установки, чтобы уменьшить сопротивление и сэкономить топливо. Точные показатели экономии топлива еще не раскрыты экспертами.

Avenger 4xe приводится в движение 1,2-литровым трехцилиндровым бензиновым двигателем из запасников Stellantis, развивающим 136 л.с. Он передает мощность через шестиступенчатую роботизированную коробку передач. В сочетании с двумя электродвигателями Avenger может разогнаться от 0 до 100 км/ч за 9,5 секунд, развивая максимальную скорость 194 км/ч. Клиренс увеличен на один сантиметр по сравнению с предыдущими моделями Avenger, до 21 сантиметра, что позволяет преодолевать участки с глубиной воды до 40 сантиметров.

Флагманская модель визуально отличается от остальной линейки.

Производитель загадочно молчит о том, как Avenger справляется с новой силовой установкой. Тем не менее, чтобы заинтересовать публику в модели, они привезли демонстрационные образцы на общее обозрение. Ключевые изменения включают новые передний и задний бамперы. На задней части явно виден массивный буксирный крюк, подчеркивающий, что этот Avenger может прийти на помощь, когда это нужно. Рейлинги на крыше добавляют практичности. Новые фары предназначены для улучшения видимости в неблагоприятных погодных условиях.

Во время презентации была разрешена короткая тест-поездка, позволившая Jeep продемонстрировать новую обивку, изготовленную из моечных материалов - идеально для будущих пикников в лесу с вашим автомобилем. И если дерево преградит вам путь, расслабление находится всего в нескольких шагах. Jeep также улучшил углы бездорожья. Передний угол въезда теперь составляет 22 градуса, задний - 35 градусов, а угол съезда - 35 градусов. В перспективе, настоящие внедорожники предлагают на 10-15 градусов больше угла въезда, но Avenger не входит в эту категорию.

Черные колеса придают 4xe стильный городской вид, привлекающий внимание прохожих. Энтузиастам усовершенствованной версии Avenger придется проявить терпение. Jeep начнет принимать заказы с четвертого квартала этого года.

Stellantis активно исследует способы увеличения электромобильности в своей линейке автомобилей, признавая потенциал электродвигателей для дополнения двигателей внутреннего сгорания и облегчения перехода к полностью электрическим силовым установкам. Обновление Avenger 4xe до новой версии mild hybrid силовой установки, оснащенной двумя электродвигателями мощностью 28 л.с., демонстрирует приверженность Stellantis электромобильности.

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