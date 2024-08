Джимми Киммел объясняет, почему он не будет проводить следующие "Оскары"

Во время беседы с губернатором Калифорнии Гавином Ньюсомом, бывшим игроком НФЛ Маршоном Линчем и агентом НФЛ Дагом Хендриксоном на их подкасте “Политикан”, Киммел признался, что ему сложно совмещать работу над “Оскаром” и своим шоу.

“Это сложно и требует много работы, и шоу немного страдает, честно говоря”, - сказал он, имея в виду “Вечер с Джимми Киммелом”.

“Когда я сосредоточен на ‘Оскарах’, я меньше сосредоточен на шоу”, - продолжил Киммел. “И я просто решил, что не хочу этим заниматься в этом году. Это было слишком много в прошлом году”.

Киммел вел церемонию вручения премии “Оскар” в 2017, 2018, 2023 и 2024 годах.

“В итоге все откладывается до после ‘Оскаров’, и потом приходится делать все обещанное после ‘Оскаров’, после ‘Оскаров’”, - сказал он о работе ведущего.

“Я не хорош в многозадачности. Я действительно не. Это не моя сильная сторона”, - сказал он. “Я полностью погружаюсь, когда речь заходит о чем-то вроде ‘Оскаров’. Я думаю об этом утром и вечером, и когда у меня появляются идеи, я хочу работать над ними, и мое ночное шоу кажется помехой”.

Киммел сказал, что его сценаристы для позднего шоу также работают с ним над “Оскарами”, и это отвлекает их.

“Это весело делать, и когда все идет хорошо, это приносит удовлетворение, но, для меня, было просто слишком много, чтобы делать это три года подряд”, - сказал он.

97-я церемония вручения премии “Оскар” состоится 2 марта 2025 года, и ведущий еще не объявлен. Комедиант Джон Мюлини также, якобы, отказался от этой работы.

Киммел признался, что работа занимает много времени “и многие люди, которых вы думаете, ‘Этот человек был бы великолепен’... они знают, что были бы великолепны. Просто они не хотят этим заниматься”.

“Они говорят, что это безнадежная работа”, - сказал Киммел о ведении самой большой ночи в Голливуде. “Я бы не описал бы это так, потому что когда все идет хорошо, это не так, но это сложное место, чтобы находиться”.

Нominations for the Oscars will be announced on January 17, 2025.

“Киммел упомянул, что совмещение своего позднего шоу и ‘Оскаров’ может отрицательно сказаться на качестве развлечений в его шоу”.

“Несмотря на трудности, Киммел наслаждается ведением ‘Оскаров’ за чувство достижения и удовлетворения, которое это ему приносит как развлекателю”.

