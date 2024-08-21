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Джерри Джонс, владелец "Ковбоев", верит, что выдающийся полузащитник Сиди Ламб заключит контракт с командой, несмотря на его отсутствие из-за отставания.

Обсуждения о potencialном продлении контракта для талантливого ресивера Футбольного клуба Далласа Си Ди Ламб сводились к основной теме в межсезонье 2024 года.

 and  Elizabeth Wells
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Си Ди Ламб покидает поле после матча Даллас്കовбойс против Детройт Лионс 30 декабря 2023 года.
Си Ди Ламб покидает поле после матча Даллас്കовбойс против Детройт Лионс 30 декабря 2023 года.

Джерри Джонс, владелец "Ковбоев", верит, что выдающийся полузащитник Сиди Ламб заключит контракт с командой, несмотря на его отсутствие из-за отставания.

Вершине NFL, известного как Ламб, не хватает на тренировках в предсезонье из-за требования нового долгосрочного контракта. Несмотря на неопределенность его будущего в Далласе и бурные спекуляции, владелецCowboys Джерри Джонс остается оптимистичным в отношении достижения соглашения между сторонами.

В интервью прессе в прошлый вторник, опубликованном на официальном сайте Cowboys, Джонс выразил уверенность, сказав: "Я действительно верю, что мы найдем общий язык". Он также уточнил: "Я не претендую на то, чтобы говорить от его имени, но наше предложение ему говорит о том, что мы хотим, чтобы он остался в нашей команде".

Ламб завершил блестящий сезон в Cowboys, войдя в первую команду All-Pro. Он побил множество рекордов франшизы, заработав наибольшее количество приемов и ярдов за сезон. Его выдающаяся игра принесла ему 135 приемов, 1749 ярдов и 12 тачдаунов.

За четыре года в NFL Ламб набрал впечатляющую статистику: 395 приемов, 5145 ярдов и 32 тачдауна.

С начала этого межсезонья Ламб отсутствовал на переговорах о новом контракте. В соответствии с условиями его текущего контракта, он должен получить 17,99 миллионов долларов в 2024 году в рамках пятого года опции. Однако по окончании сезона он станет свободным агентом, согласно официальному сайту NFL.

По данным ESPN, Cowboys предложили Ламбу сделку, которая сделала бы его вторым по зарплате ресивером в лиге после Джастина Джефферсона, подписавшего контракт на 35 миллионов долларов в сезон с Миннесотой.

До участия в добровольных тренировках и обязательном мини-лагере этим летом Ламб также не появился на обоих мероприятиях. Его отсутствие также заметно на тренировочном лагере. Несмотря на это, Ламб не участвовал ни в одном из предсезонных матчей Cowboys.

С приближением начала сезона NFL 2024, когда Dallas встретится с Кливлендом Браунс 8 сентября, участие Ламба в стартовых играх теперь под вопросом.

Тем не менее, один из товарищей по команде Ламба, известный своими выдающимися выступлениями, выразил уверенность в его доступности для матча-открытия сезона.

"Си Ди - часть этой семьи, нравится ему это или нет", - сказал лайнбекер Cowboys Майк Парсонс ранее в августе. "Он понимает, что не уйдет. Бизнес займется своим делом - нет сомнений в этом.

"В первом туре Си Ди будет надевать бутсы для Dallas Cowboys".

Несмотря на отсутствие Ламба на предсезонных играх из-за переговоров о контракте, товарищ по команде Майк Парсонс оптимистично смотрит на его доступность для матча-открытия сезона против Кливленда Браунс, сказав: "В первом туре Си Ди будет надевать бутсы для Dallas Cowboys". Кроме того, Cowboys предложили сделку, которая сделала бы Ламба вторым по зарплате ресивером в лиге, что указывает на их желание сохранить его в команде.

Джерри Джонс, владелец Ковбоев, убежден, что соглашение о контракте между Си Би Кибеем и командой будет достигнуто, несмотря на то, что широкий ресивер решил воздержаться этой внесезонной период.

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