Дженнифер Лопес посещает Бена Аффлека в Лос-Анджелесе.

Поговаривают оJennifer Lopez и Ben Affleck, и все больше признаков того, что их любовь вновь разгорается. Теперь сообщается, что все еще женатая пара якобы встречалась. Происходит ли примирение или это финальная беседа о расставании?

После якобы долгого отсутствия связи Jennifer Lopez и ее все еще муж Ben Affleck якобы встретились на выходных. По данным журнала People, она посетила актера в его арендованном доме в Брентвуде, районе Лос-Анджелеса, где он находился. Ранее она сопровождала 12-летнего сына Affleck Сэмуэля в торговый центр.

Однако, как сообщается, цель ее визита не был ее партнером, от которого, как считается, она на грани развода, а его детьми от бывшей жены Jennifer Garner. "Просто потому, что она не с Беном, это не значит, что дети ему не важны", - сказал инсайдер журналу. У Affleck также есть 18-летняя Вайолет и трехлетний младший брат Серафина.

Инсайдер добавил: "Она всегда была там для них. В прошлом году она потратила месяцы на поиски идеального дома для их большой семьи. Теперь, когда она вернулась в Лос-Анджелес, она хочет провести время с ними, прежде чем школа начнется снова и Вайолет пойдет в колледж".

Развод почти завершен

У Ben Affleck скоро день рождения - он исполнится 52 года в следующую среду. Он отсутствовал на недавнем дне рождения своей все еще жены в июле. Поговаривают, что их общий особняк выставлен на продажу, и документы о разводе готовы, но еще не поданы.

Поговаривают о якобы кризисе в браке Бена и Джен (Bennifer) уже несколько месяцев. Пара была вместе с 2002 по 2004 год, но рассталась. Они воссоединились в 2021 году и поженились прошлым летом. Lopez принесла своих 16-летних близнецов Эмме и Макса от предыдущего брака с Марком Антонио в воссоединившиеся отношения.

Несмотря на продолжающиеся слухи о примирении или финальной беседе о расставании, Jennifer Lopez и Ben Affleck, которые все еще официально женаты, в последнее время ведут низкопрофильную жизнь. Интересно, что недавний отчет сообщает, что Lopez посетила Affleck в его арендованном доме в Голливуде, знаменитом районе Лос-Анджелеса.

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