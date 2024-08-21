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Дженнифер Лопес инициирует процесс развода.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек возобновили роман после двадцатилетнего перерыва, в конечном итоге поженившись два года назад. Тем не менее, их брак Recently ended, и Лопес подала на развод.

 and  Max Becker
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- Дженнифер Лопес инициирует процесс развода.

Похоже, вторая попытка брака между американской артисткой Дженнифер Лопес (55) и актером Беном Аффлеком (52) под названием "Беннифер" снова омрачена горечью. Несмотря на их второй брак, Лопес подала на развод с Аффлеком после двух лет брака, как сообщают несколько источников. Она подала заявление в суд Лос-Анджелеса во вторник (по местному времени), указав в качестве даты разделения 26 апреля, что подтверждают "Variety" и "TMZ.com".

Лопес выбрала важную веху в их отношениях как поворотный момент. Именно два года назад, 20 августа 2022 года, они провели пышную свадебную церемонию на вилле Аффлека в Джорджии. Лопес поделилась моментами своего особенного дня в социальных сетях, продемонстрировав роскошную свадьбу с белым платьем, дизайнерскими нарядами и впечатляющим фейерверком.

Ранее, в июле, они официально связали себя узами брака в скромной часовне, расположенной в игорной столице, Лас-Вегасе, Невада. Лопес поделилась анекдотами и фотографиями их спонтанной свадьбы в социальных сетях, объявив себя Дженнифер Лайн Аффлек.

Их роман зародился в 90-х, но вскоре угас. Их отношения "Беннифер" продлились всего 18 месяцев, прежде чем их помолвка закончилась в январе 2004 года. Скорее всего, это связано с тем, что они снялись вместе в двух фильмах – "Гиги" и "Девушка из Джерси", которые получили разочаровывающую реакцию на кассовых сборах. Они находились под постоянным вниманием СМИ и критикой таблоидов.

Прежде чем связать свою жизнь с Аффлеком, Лопес была замужем дважды – за официантом Охани Ноа с 1997 по 1998 год и за танцором Крисом Джуддом с 2001 по 2003 год. Распад отношений "Беннифер" привел к тому, что она вышла замуж за певца Марка Энтони в 2004 году, брак продлился десять лет. Вместе они воспитывают близнецов, Эмме и Макса. В то время как Аффлек был женат на актрисе Дженнифер Гарнер с 2005 по 2018 год, у них трое детей.

Лопес объявила о своей второй помолвке с Аффлеком в апреле 2022 года, описав предложение как "не роскошное, но самое трогательное, что я когда-либо могла себе представить" в своем информационном бюллетене "На Джло". Ее ответ был решительным "да".

После их тайной свадьбы в Лас-Вегасе все шло гладко. Лопес выпустила свой девятый студийный альбом "Это я... Сейчас" в феврале 2023 года, альбом из 13 песен, в основном посвященный ее любви к Аффлеку. Она также представила фильм под названием "Это я... Сейчас: История любви", который рассказывает о ее жизни и карьере.

Однако затем появились отрицательные заголовки. В конце мая Лопес отложила свой запланированный летний тур по США, сославшись на необходимость "провести некоторое время с детьми, семьей и близкими друзьями", как указано в ее информационном бюллетене. Лопес отправилась в сольный промо-тур своего фильма "Атлас" и отметила свой 55-й день рождения в Хэмптонах без Аффлека. В то же время Аффлек был занят съемками в Калифорнии, и их особняк в Беверли-Хиллз выставлен на продажу, с сообщениями о том, что Аффлек приобрел собственное жилье, согласно журналу "People" в июле.

Развод теперь поднимает дополнительные вопросы. Были ли они связаны брачным договором? Как они поделят свое многомиллионное состояние? К счастью, нет спекуляций о потенциальном судебном споре о custodia, так как у них нет общих детей.

Развод Лопес и Аффлека знаменует конец их второго брака, привнося неожиданный поворот в их любовную историю. Несмотря на подписание брачного договора, разделение их значительных активов становится предметом интереса.

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